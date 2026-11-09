Tragedia en Brasil: diez integrantes de una familia murieron al caer con su auto a un lago

El dramático episodio ocurrió en una zona rural del estado de Río de Janeiro. Las víctimas viajaban en un mismo vehículo cuando se produjo el accidente.

El auto en el que viajaba la familia cayó al fondo de un lago en Barra Mansa, Brasil.

Una tragedia familiar en Brasil dejó un saldo de diez personas fallecidas luego de que el automóvil en el que viajaban cayera a un lago en una zona rural del país. El hecho ocurrió en el municipio de Barra Mansa, en el estado de Río de Janeiro , y provocó una profunda conmoción.

El accidente involucró a integrantes de una misma familia que se trasladaban juntos en un vehículo. Por motivos que todavía deben establecerse, el automóvil perdió el control y terminó desbarrancándose hasta caer al agua.

Entre las diez víctimas fatales había cinco menores de edad. Todos murieron como consecuencia del siniestro.

De acuerdo con los reportes brindados por los servicios de emergencia y las autoridades policiales que trabajaron en el lugar, el rescate se tornó desesperante desde el primer momento.

Cuando los equipos de bomberos lograron acceder al habitáculo del vehículo sumergido y retirarlo a la superficie, constataron que la totalidad de los ocupantes ya se encontraba sin vida a causa de la asfixia por inmersión.

La cantidad de pasajeros que viajaba en el interior de la cabina superaba ampliamente el límite permitido para ese tipo de automóvil, un factor que redujo drásticamente las posibilidades de reacción y escape al producirse el impacto contra el agua.

El dramático episodio movilizó a dotaciones de bomberos voluntarios, ambulancias y peritos forenses, quienes trabajaron durante horas para rescatar los cuerpos y extraer el rodado del espejo de agua.

Todas las víctimas de accidente eran familiares

Las víctimas, compuestas por seis adultos y cuatro menores de edad, pertenecían a una misma familia. Entre ellas se encontraban una bebé, tres niños, cuatro mujeres y dos hombres, que vivían en el barrio de Santa Cruz, en Volta Redonda.

El Gobierno del Estado de Río de Janeiro confirmó las muertes a través de un comunicado oficial, lamentando los fallecimientos. El accidente se produjo esta madrugada en la calle Fazenda Santa Catarina.

Alerta al servicio de emergencias

La alerta a los servicios de emergencia fue realizada por una persona que transitaba por el lugar y vio el automóvil volcado dentro del lago. Sin embargo, este testigo no pudo precisar el tiempo exacto que el vehículo llevaba sumergido en el agua.

La Policía Civil de Brasil lleva adelante una investigación para reconstruir las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar cómo fue el momento en que el automóvil se precipitó al lago. Uno de los principales obstáculos para esclarecer lo sucedido es que el lugar del siniestro no cuenta con iluminación pública y tampoco se identificaron cámaras de seguridad visibles en las inmediaciones de la calle Fazenda Santa Catarina, donde ocurrió la tragedia. Por ese motivo, los investigadores buscan reunir otros elementos que permitan establecer qué sucedió antes de que el vehículo terminara sumergido en el agua.

Finalmente, el caso fue registrado en la comisaría de Barra Mansa como muerte por ahogamiento. La hipótesis inicial de las autoridades apunta a un accidente, aunque todavía intentan determinar con precisión cómo se produjo la caída y qué factores pudieron haber intervenido.