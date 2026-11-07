Colapinto terminó 14° en la última práctica del GP de Brasil: a qué hora es la clasificación

El argentino cerró la FP3 a 1s303 de Verstappen y buscará mejorar este sábado cuando se defina la grilla en Interlagos.

Franco Colapinto terminó en el 14° puesto de la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 , disputada este sábado en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos , y completó así la preparación antes de la clasificación que definirá la grilla de largada.

El piloto argentino registró su mejor vuelta en 1m12s925 con neumáticos blandos y quedó a 1s303 de Max Verstappen , quien encabezó la sesión con Red Bull . Colapinto terminó además aproximadamente tres décimas por detrás de su compañero en Alpine , Pierre Gasly .

La jornada comenzó de manera discreta para el argentino. Durante los primeros minutos permaneció en la parte baja de la tabla mientras el equipo trabajaba con diferentes configuraciones y cargas de combustible. Más adelante mejoró hasta 1m14s023 , que le permitió avanzar momentáneamente hasta el 15° lugar.

En buena parte de la sesión, Alpine priorizó las simulaciones de carrera antes de pasar al trabajo de vuelta rápida. A nueve minutos del final, Colapinto regresó a pista con un juego de neumáticos blandos y consiguió el registro definitivo de 1m12s925, que lo dejó 14°.

Cómo le fue a Colapinto en las prácticas anteriores

El fin de semana había comenzado de manera positiva para el argentino. En la FP1 del viernes, Colapinto terminó noveno con una mejor vuelta de 1m12s654, a 937 milésimas del líder Lando Norris, de McLaren.

Dentro de Alpine, el argentino fue superado en aquella sesión por Gabriele Minì, quien ocupó temporalmente el monoplaza de Gasly y terminó séptimo. La escudería utilizó esa tanda para cumplir con una de las sesiones destinadas a pilotos jóvenes.

La FP1 también dejó una sanción económica para el equipo francés. La FIA detectó que Colapinto circuló a 80,6 km/h en el ingreso a boxes, donde el límite era de 80 km/h. Como consecuencia, Alpine recibió una multa de 100 euros, sin penalización deportiva para el piloto.

Durante la segunda práctica, ya con Gasly nuevamente en pista, Colapinto volvió a quedar cerca del top 10. Marcó 1m11s996 con neumáticos blandos y finalizó 11°, mientras que el francés quedó 14° con 1m12s109, apenas 113 milésimas por detrás.

La sesión fue encabezada por Andrea Kimi Antonelli, flamante campeón mundial, seguido por Norris y Verstappen. Las condiciones de pista estuvieron condicionadas por las bajas temperaturas y el cielo cubierto, que dificultaron la mejora de los tiempos sobre el cierre.

A qué hora es la clasificación del GP de Brasil

La clasificación comenzará este sábado a las 15:00 de Argentina y determinará las posiciones de salida para la carrera del domingo.

Colapinto buscará trasladar a la qualy el rendimiento mostrado especialmente durante las dos primeras prácticas, cuando estuvo noveno y undécimo. El objetivo inmediato será superar la Q1 y pelear por un lugar en la Q2, en una zona media que volvió a mostrar diferencias mínimas.

La carrera del GP de Brasil se disputará el domingo desde las 14:00, sobre 71 vueltas al circuito de Interlagos, donde se espera la presencia de cientos de fanáticos argentinos para demostrarle su apoyo al piloto pilarense.