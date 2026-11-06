Fórmula 1: a qué hora clasifica Franco Colapinto en el GP de Brasil y dónde verlo en vivo

El argentino buscará avanzar a Q3 este sábado en Interlagos después de cerrar el viernes con un noveno y un undécimo puesto.

Franco Colapinto y el traje especial de Alpine para el GP de Brasil.

Franco Colapinto afrontará este sábado uno de los momentos centrales del Gran Premio de San Pablo cuando dispute la clasificación de la Fórmula 1 en el Autódromo José Carlos Pace . Después de completar las dos primeras prácticas del viernes, el argentino buscará asegurarse una buena posición de largada para la carrera del domingo en Interlagos .

La Qualy comenzará a las 15.00 de Argentina y se extenderá aproximadamente durante una hora. Antes, desde las 11.30 , se desarrollará la tercera y última práctica libre, que servirá como ensayo final para los equipos antes de definir la grilla. Como San Pablo comparte huso horario con Argentina, la actividad también empezará a las 15.00 en Brasil.

En Argentina, la clasificación podrá verse por Fox Sports , mientras que por streaming estará disponible mediante Disney+ Premium . La Fórmula 1 mantiene su acuerdo de transmisión para la región a través de las plataformas de ESPN , con Fox Sports como señal para el mercado argentino.

Cómo llega Colapinto a la clasificación en Interlagos

Colapinto dejó sensaciones competitivas durante el viernes con el Alpine A526. En la primera práctica terminó noveno con un registro de 1m12s654, a 937 milésimas de Lando Norris, quien encabezó la sesión con McLaren.

El resultado tuvo un dato particular dentro del equipo francés: Gabriele Minì, que ocupó temporalmente el auto de Pierre Gasly para cumplir con la participación de pilotos jóvenes, finalizó séptimo y quedó por delante del argentino.

Durante la segunda práctica, Colapinto volvió a mantenerse cerca del top 10. Marcó 1m11s996 con neumáticos blandos y terminó 11°, mientras que Gasly, nuevamente al volante del otro Alpine, fue 14°. Kimi Antonelli, flamante campeón mundial, lideró la tanda con 1m10s763, seguido por Norris y Max Verstappen.

Además, Alpine recibió una multa de 100 euros durante la FP1 luego de que Colapinto superara por apenas 0,6 km/h el límite de velocidad en boxes. La sanción fue exclusivamente económica y no modificó su posición ni tuvo consecuencias deportivas.

El propio argentino destacó que el ritmo de base del auto fue competitivo, aunque reconoció que todavía había trabajo por hacer sobre el balance del monoplaza. Las diferencias en la zona media fueron reducidas, por lo que cada detalle será importante para intentar superar la Q1 y luego pelear por ingresar entre los diez mejores.

Cómo será la clasificación del GP de Brasil

Interlagos tiene una extensión de 4,309 kilómetros y 15 curvas. Su trazado antihorario, los desniveles y la combinación de sectores rápidos y técnicos suelen generar diferencias mínimas entre los pilotos.

La Q1 tendrá 18 minutos y eliminará a los seis más lentos. La Q2 durará 15 minutos y dejará afuera a otros seis, mientras que la Q3 reunirá a los diez más rápidos para definir la pole y las primeras posiciones.

La carrera se disputará el domingo 8 de noviembre a las 14.00 de Argentina, sobre 71 vueltas.

Para Colapinto, el sábado será clave después de un viernes consistente. El argentino estuvo dentro o inmediatamente detrás del top 10 en ambas prácticas y ahora deberá trasladar ese rendimiento a una vuelta rápida, donde unas pocas décimas pueden representar varias posiciones.