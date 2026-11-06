El campeón mundial que se sacó una foto con Messi en Miami.

Antes de enfrentar a Charlotte este sábado por la última fecha de la fase regular de la MLS , Lionel Messi y Rodrigo De Paul recibieron una visita especial en el centro de entrenamientos del Inter Miami : luego de la práctica se tomó unas fotos con otro argentino que también sabe lo que es ser campeón del mundo.

El ex capitán de la Selección Argentina compartió un momento con Marcos Maidana . El Chino, santafesino como el Diez, se acercó al complejo de las Garzas y charló un rato con el rosarino y el volante. Del encuentro también participó el Kily González, DT del equipo.

En las imágenes que difundió Cachito Miami, líder de la hinchada del Inter Miami , se pudo observar al Chino, que fue campeón del mundo superligero y wélter de la AMB, conversando con ambos jugadores. El ex boxeador, que se llevó una camiseta de la Selección firmada, les regaló un par de guantes.

Al momento de guantear contra Maidana, el único que se calzó los guantes fue De Paul, quien -entre risas y con Messi de testigo- le tiró unos golpecitos al Chino. Mientras que Lionel, con una sonrisa de oreja a oreja, le escapó al momento de boxear.

Crecen las versiones de la llegada de Messi a Newell's

La posibilidad de que Lionel Messi vuelva a jugar en Newell's en 2027 volvió a sacudir al fútbol argentino. En medio de las versiones que comenzaron a circular desde Rosario, Flavio Azzaro se sumó a la información y aseguró que el capitán de la Selección Argentina tiene decidido regresar al club donde dio sus primeros pasos como futbolista.

El periodista, en su programa "No podemos perder" de AZZ Stream, fue contundente al referirse al futuro de la Pulga y sostuvo que su llegada a la Lepra podría concretarse el año próximo. "Messi ya tiene la decisión tomada de que en Newell's va a jugar. Todos los caminos conducen a que sea en 2027", afirmó Azzaro, quien explicó que viene siguiendo el tema desde hace tiempo y que recibió información de personas cercanas al futbolista.

"Todos los indicadores muestran eso. Lo vengo averiguando desde hace un tiempo y es lo que me dicen todos los que están cercanos a él. En AFA ya lo saben, esto implicará un operativo especial", agregó.

El comunicador incluso dejó abierta la posibilidad de que el regreso se produzca desde enero de 2027, aunque aclaró que la decisión sobre cuándo anunciarlo dependerá del propio Messi y de cómo se arme el equipo. La información volvió a instalar un escenario que genera expectativa en Rosario, donde el regreso del máximo ídolo argentino representa uno de los grandes sueños de los hinchas rojinegros.