Los dolorosos mensajes por la muerte de Jesús de Miguel: Messi, Rafa Nadal y Mbappé enviaron sus condolencias

El mundo deportivo despide en las redes sociales al jugador que murió tras un choque con un rival en medio de un partido. Los mensajes que colmaron las redes sociales.

La muerte de Jesús de Miguel en el fútbol español , tras un choque con el arquero del FC Andorra durante un encuentro del Tenerife, generó un dolor inmenso en el deporte a nivel mundial, al punto tal que distintas figuras y clubes internacionales lanzaron sus mensajes de dolor por la noticia confirmada.

Desde figuras como Nico Paz, pasando por Kylian Mbappé, Pedri, Sergio Ramos, incluso el tenista Rafa Nadal y clubes de distintos puntos del país. Más tarde, el astro rosarino Lionel Messi si expresó en las redes sociales para sumarse a las múltiples despedidas al delantero.

"No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse", dijo el histórico '10' de Barcelona de España a través de las historias de Instagram.

La condolencia de Nico Paz en redes

"No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz", citó en su cuenta oficial de Instagram.

Giuliano Simeone lamentó la pérdida

"Mis más sentidas condolencias a familiares y amigos. QEPD", escribió, citando el comunicado del club.

Mis más sentidas condolencias a familiares y amigos



Q.E.P.D. https://t.co/e6KnQk8Xfh — Giuliano Simeone (@giulianosimeone) November 3, 2026

Kylian Mbappé, triste por la noticia

"Mucha tristeza. No hay palabras. DEP", escribió en sus historias de Instagram citando un comunicado hecho por el Tenerife anunciando la muerte del jugador.

El mensaje de Pedri

"La muerte de Jesús de Miguel me deja sin palabras. Un abrazo enorme para su familia y la del ...., y más sentido y respetuoso recuerdo para él. Descanse en paz!".

Sergio Ramos lamentó la muerte del jugador

"Día muy muy triste para la familia del fútbol. Mi más sentido pésame a sus familiares, amigos y al club en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz", escribió.

Thibaut Courtois, también envió las condolencias

El arquero del Real Madrid expresó su dolor en las redes sociales: "Muy triste la noticia. Un abrazo a sus compañeros, familia y amigos. Descansa en paz Jesús".

Koke, capitán del Atlético de Madrid, mandó un mensaje doloroso

"Hay noticias ante las que las palabras siempre parecen insuficientes. Mi más sentido pésame a su familia, amigos, y a toda la afición del Tenerife. Todo mi cariño y un abrazo muy fuerte en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz", escribió en las redes.

El mensaje de Rafa Nadal, tenista español, por la dura noticia

"Qué pena tan grande... todo mi cariño y un abrazo muy fuerte a la familia y amigos de Jesús de Miguel en estos momentos tan duros. Tambiéb para el Tenerife. Os acompaño de corazón", dijo la leyenda del tenis.

El mensaje de apoyo del Tottenham

"El Tottenham Hotspur expresa su inmenso dolor por la pérdida de Jesús de Miguel. Queremos hacer llegar nuestro abrazo a toda la familia del CD Tenerife y a sus seres queridos. Los acompañamos en este difícil momento. DEP", escribió el club inglés que milita la Premier League.

El Tottenham Hotspur expresa su inmenso dolor por la pérdida de Jesús de Miguel. Queremos hacer llegar nuestro abrazo a toda la familia del CD Tenerife y a sus seres queridos. Los acompañamos en este difícil momento. DEP. — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) November 3, 2026

El mensaje de Gerard Piqué, accionista del Andorra, por lo ocurrido

"Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús", escribió en la plataforma X.

Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús. — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2026

El Barcelona lamentó la muerte de Jesús de Miguel

"Desde el FC Barcelona lamentamos la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. Todo nuestro apoyo y ánimo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles", escribió el club.

Desde el FC Barcelona lamentamos la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife.



Todo nuestro apoyo y ánimo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 3, 2026

Quién era Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife que murió tras un rodillazo en pleno partido

El fútbol español está de luto. Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife e ídolo reciente de la afición chicharrera, murió este martes a los 30 años en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, pocas horas después de sufrir un paro cardiorrespiratorio en pleno partido.

Era conocido en el ambiente como "Demi", medía 1,90 metros y era zurdo. Dejó a su compañera María y a su hija Carla, nacida a fines de junio de 2025. Las dos estaban en las tribunas del estadio Heliodoro Rodríguez López cuando ocurrió el accidente.

Todo ocurrió en el tiempo de descuento del partido entre Tenerife y el FC Andorra, correspondiente a la Segunda División de España. El arquero rival, Jesús Owono, salió a cortar un balón dividido cerca del centro del campo y chocó de frente contra De Miguel. El impacto en el pecho del delantero fue brutal. El jugador cayó al suelo y no se levantó.

El personal médico actuó de inmediato sobre el césped y logró estabilizarlo tras varios minutos de atención. De Miguel fue trasladado de urgencia al hospital, donde quedó internado. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, falleció este martes sin poder recuperarse del golpe y sus consecuencias.

El episodio recordó otros casos trágicos del fútbol mundial en los que jugadores sufrieron paros cardíacos durante partidos, como el del danés Christian Eriksen en la Eurocopa 2020, quien sobrevivió gracias a una intervención inmediata. En el caso de De Miguel, el impacto físico fue el detonante del colapso.

Una familia recién formada

Nacido en Madrid el 21 de septiembre de 1996, Jesús de Miguel había construido su vida familiar en paralelo a su carrera. Su pareja, María, lo acompañó en cada cambio de ciudad que impuso el fútbol.

En el verano de 2025, cuando se incorporó al Tenerife, la familia entera se mudó a la isla. El CD Castellón había celebrado públicamente, a fines de junio de ese año, el nacimiento de la pequeña Carla con un mensaje en sus redes sociales.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) expresó su "profundo dolor" por la muerte del delantero y señaló que su ausencia deja "un enorme vacío" entre quienes compartieron con él la pasión por el fútbol y su compromiso con los derechos de sus colegas.

54 goles y un récord en el Tenerife

Jesús De Miguel llegó al fútbol profesional por el camino largo. Se formó en las inferiores de Lugo Fuenlabrada y del CD Leganés, donde también jugó en el filial. Luego pasó por el Internacional de Madrid —con el que logró un ascenso a Segunda B— y el CF Fuenlabrada, antes de llegar a los Unionistas de Salamanca entre 2021 y 2023.

Su gran explosión llegó en el CD Castellón, donde marcó 25 goles en tres temporadas y se convirtió en el máximo goleador de su grupo en la Primera Federación con 16 tantos en su última temporada, siendo pieza clave en el ascenso del club a Segunda División.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife (@CDTOficial) November 3, 2026

Esa actuación le valió el salto al CD Tenerife en julio de 2025, con contrato hasta 2028. Y lo que hizo allí fue inmediato: seis goles en sus primeros cinco partidos oficiales, una marca que ningún delantero había logrado en los 103 años de historia del club, según el diario Marca. Con 54 goles en toda su carrera, "Demi" había encontrado en las Islas Canarias el lugar donde proyectarse como uno de los delanteros más prometedores de la segunda categoría española.

Tenía 30 años, un equipo que lo adoraba y una hija de cuatro meses. El fútbol perdió esta semana a uno de los suyos de la peor manera posible.