Messi Cup: cómo les fue a River y Boca en los cuartos de final este miércoles

En la semana del Superclásico del fútbol argentino, los equipos de inferiores se encuentran participando del certamen en Estados Unidos.

River y Boca participan de la nueva edición de la Messi Cup , el torneo internacional Sub 16 organizado por Lionel Messi en Miami. El millonario, es el defensor del título que obtuvo en 2025 en la primer edición del certamen. El xeneise, por su parte, es su primera participación. Ambos ganaron su zona y se metieron en los cuartos de final de la Copa de Oro.

La Messi Cup reúne a 16 clubes juveniles de distintos países y se disputa en dos cuadros: la Copa Oro , que define al campeón principal, y la Copa Plata, destinada a los equipos que terminaron terceros o cuartos en sus grupos.

River Plate dio vuelta el partido ante Flamengo y se clasificó a las semifinales. El Millonario se impuso 2-1 ante el conjunto brasileño después de comenzar en desventaja. Silva abrió el marcador para Flamengo a los cuatro minutos, pero el equipo dirigido por Martín Pellegrino reaccionó y consiguió la remontada con los tantos de Bautista Burgueño y Jorge Sosa .

Burgueño igualó a los 17 minutos, luego de una buena combinación con Mateo Amarilla, mientras que Sosa marcó el gol de la victoria tras una asistencia de Heraldo Fiorotto. River sostuvo la ventaja hasta el final y se metió entre los cuatro mejores de la competencia. En las semifinales enfrentará al ganador del cruce entre Atlético de Madrid y Barcelona.

¡BIEN DE GOLEADOR! Jorge Sosa acompañó la jugada y apareció por el centro del área para definir y anotar el tanto de River ante Flamengo en la Messi Cup. Mirá TODA la #MessiCup por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/PJMwugx3CG — SportsCenter (@SC_ESPN) October 28, 2026

Boca frente al Ajax

El Xeneize tuvo en frente al Ajax de Países Bajos, en el último turno de la jornada de la Copa Oro. Fue derrota 2 a 1 a tres minutos de terminar el encuentro. El equipo neerlandés superó al conjunto dirigido por Blas Armando Giunta, que había logrado igualar el encuentro gracias a una espectacular chilena de Benjamín Miguel Di Risio.

Boca llegó a esta instancia después de terminar como líder del Grupo D. En la fase inicial goleó 3-0 al Manchester City, venció 3-1 al UE Cornellà y empató 1-1 con Flamengo, con gol de Tiziano Sánchez.

Qué es la Messi Cup

Se trata de un torneo internacional de fútbol juvenil Sub 16 impulsado por Lionel Messi y su productora, 525 Rosario. La segunda edición se disputa en Miami, del 25 de octubre al 1 de noviembre, y reúne a 16 clubes de primer nivel de Europa y América, entre ellos River, Boca y Newell’s.

La competencia busca darles rodaje internacional a jóvenes talentos y enfrentarlos con algunas de las mejores canteras del mundo. Los equipos se dividen en cuatro grupos y los dos primeros de cada zona clasifican a la Copa Oro, mientras que los restantes disputan la Copa Plata.

Pero el torneo también tiene un atractivo especial fuera de la cancha: el propio Messi sigue de cerca los partidos y se lo pudo ver en las tribunas observando a los juveniles. Su presencia genera expectativa entre los chicos, que tienen la oportunidad de jugar una competencia organizada por el capitán de la Selección argentina y, en algunos casos, cruzarse con él durante la experiencia en Miami.