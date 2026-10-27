Otra mancha para el tigre: el hijo de Ruth Montecino sumó condena por incidente en la cárcel

Luego de resolver un conflicto con un hombre de Zapala por la venta de una camioneta, Franco Hernández volvió al banquillo de la justicia federal por otra causa.

En la actualidad, el hijo de Ruth Montecino, Franco Hernández, se encuentra alojado en la cárcel de Senillosa.

A pocos días de conocerse la concreción de un acuerdo por el engaño a un hombre oriundo de la ciudad de Zapala en la compraventa de una camioneta, el hijo de Ruth Montecino volvió al banquillo por un incidente que protagonizó en la cárcel federal roquense.

El motivo de la nueva rendición de cuentas de Franco Nicolás Hernández ante la justicia federal tiene relación con un hecho que protagonizó durante su encierro en la Colonia Penal 5 de General Roca . La investigación se remonta al 2 de enero de 2024 cuando una inspección de rutina en su celda terminó con el hallazgo de un recipiente de talco llamativo, con varios envoltorios en su interior.

El posterior análisis del contenido de los envoltorios estableció que se trataba de cocaína por un peso aproximado de 14 gramos.

A la hora de la declaración indagatoria ante el juez federal de Roca, el joven cipoleño brindó su versión y aseguró que la droga incautada era para su consumo personal.

Por presentaciones de sus defensores, el expediente llegó hasta la Cámara Federal de Casación Federal, que confirmó el procesamiento dictado por los jueces de la región.

A partir de la respuesta de los camaristas, el proceso se definió a principios de esta semana con la presentación de un juicio abreviado donde el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa oficial comunicaron la realización de un acuerdo.

Otra condena por drogas

De esta forma, Hernández fue condenado por el delito de tenencia simple de estupefacientes y se le impuso un castigo de un año de prisión de efectivo cumplimiento.

La pena se unificó a la que ya venía purgando, de 5 años y 9 meses y, además, fue declarado reincidente por segunda vez.

Cumple sus castigos en Senillosa

El joven cipoleño condenado tuvo oportunidad de manifestarse desde la cárcel neuquina de Senillosa a través de la plataforma Zoom y mostró su acuerdo con lo resuelto. En tanto, al realizar una consulta sobre la pena definitiva, le ratificaron que deberá cumplir los 5 años y 9 meses fijados en forma previa.

El procedimiento en donde fue apresado Montecino terminó con el secuestro de más de dos kilos de marihuana.

La semana pasada, Hernández pudo evitar un castigo por una denuncia impulsada por un vecino de Zapala que le había comprado una camioneta Volkswagen Saveiro y comprobó que los papeles que le entregó eran truchos.

La investigación se había iniciado el 14 de noviembre de 2019 por el delito de uso de documento público adulterado destinado a acreditar la titularidad y la habilitación para circular de un automotor y se cerró la semana pasada luego de que el MPF y la defensa comunicaron que se iba avanzar con una solución alternativa como la reparación integral del daño.

La propuesta del MPF incluyó un resarcimiento para el comprador que llega a los 11 millones de pesos y que Hernández deberá cubrir en cuatro cuotas consecutivas.

Apenas cumpla con lo acordado, logrará su sobreseimiento definitivo.

Zafó con una donación al hospital de Roca

En tanto, junto con la causa de los papeles truchos, Hernández pudo acceder a la resolución de otro expediente por tenencia simple de drogas y que se vincula a un viejo allanamiento en su domicilio de calle Ecuador, en Cipolletti, donde se hallaron casi 70 gramos de cocaína y marihuana.

Por este delito, el hijo de Montecino se comprometió a una donación de 300 mil pesos al hospital de General Roca. Apenas cumpla con el trámite, será sobreseído.