Tuvo un desperfecto en la Ruta 237, se fue a buscar señal y se le prendió fuego la camioneta

El siniestro ocurrió en el kilómetro 1490 en el sector conocido como Laguna del Toro. La Secretaría de Emergencias y Riesgos y Bomberos tomaron intervención.

Este lunes por la tarde una camioneta quedó varada en plena Ruta 237 , a la altura del km 1490 en el sector conocido como Laguna del Toro. El conductor de la pick up se fue a buscar señal para pedir ayuda y cuando volvió encontró que su camioneta se había prendido fuego.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando se generaron explosiones en la camioneta. Afortunadamente el siniestro no dejó personas heridas y contó con la intervención del equipo de Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos que pidó la colaboración de los Bomberos de Piedra del Águila .

Incluso, la secretaria Luciana Ortiz Luna estuvo presente en el lugar y colaboró con el ordenamiento del tránsito.

Gentileza Cumbre

Según lo informado por la Secretaría, el incendio cobró gran magnitud al envolver por completo el vehículo por lo cual se cortó el tránsito de manera preventiva. La acción contó con la colaboración de la policía. De esta manera, se logró resguardar a automovilistas mientras se aguardaba la llegada de la autobomba.

Luego de que las llamas estuvieran controladas por los bomberos, el conductor apareció y explicó a las autoridades que había dejado la camioneta para buscar señal y pedir ayuda.

Gentileza Cumbre

Camioneta de empresa de turismo volcó en Ruta 5 y hay heridos graves

Una camioneta perteneciente a una empresa de turismo protagonizó un brutal vuelco sobre la Ruta 5, a unos dos kilómetros de la localidad de Rincón de los Sauces. El hecho se registró en los primeros minutos de este sábado. Viajaban cinco personas y se conoció que algunas de ellas sufrieron lesiones de consideración.

De acuerdo a información brindada por el portal FM Patagonia, el aviso sobre el accidente de tránsito ingresó a la Central de Alarmas 16 de los Bomberos Voluntarios a las 00:04 horas, lo que motivó el desplazamiento inmediato de dos dotaciones bajo el mando del Jefe del Cuerpo Activo, Sargento Primero Ricardo Reyes.

Según testimonios recabados en el lugar, en el vehículo se desplazaban cinco personas. Tres de los ocupantes sufrieron heridas de consideración, mientras que los dos restantes resultaron con heridas leves y lograron salir del vehículo por sus propios medios, el cual terminó sobre la ladera de la banquina.

Gentileza FM Patagonia

El personal de Bomberos trabajó en la asistencia de los heridos para facilitar su atención médica. Posteriormente, en una labor conjunta con los profesionales del hospital local, se concretó el traslado de los afectados al nosocomio.

Por el momento, se desconoce cómo fue la mecánica del accidente y qué fue lo que ocasionó que el conductor de la camioneta perdiera el control y terminara volcando. En la emergencia intervino personal del cuerpo de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía y equipos de Salud.

Una camioneta quedó destruida tras embestir a un caballo

A principios de esta semana, también sobre la Ruta provincial 5, un hombre se salvó de milagro tras chocar con su camioneta contra un caballo, en cercanías a Rincón de los Sauces y Añelo. Lo revisó personal sanitario, pero no sufrió ningún tipo de lesión. En tanto que su vehículo quedo destrozado y el equino murió en el acto.

De acuerdo a lo que trascendió, el desafortunado hecho ocurrió el martes 20 de octubre alrededor de las 2.40 de la madrugada cuando el conductor se movilizaba a bordo de su camioneta a unos 20 kilómetros de Carranza.