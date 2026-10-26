Sánchez no saldrá de la cárcel: confirmaron su prisión preventiva porque se espera la perpetua por transfemicidio

Un Tribunal Revisor ratificó la prisión preventiva por seis meses para el asesino de Azul Semeñenko. La medida se dispuso para evitar que el transfemicidio quede impune.

Roberto Daniel Sánchez, el hombre que cometió el transfemicidio de Azul Semeñenko luego de llevarla a su casa con el objetivo de obtener un servicio sexual y que luego descartó su cuerpo ocultando el crimen permanecerá en prisión preventiva . Así lo ratificó un Tribunal Revisor luego del recurso presentado por la defensa.

La decisión de la prórroga que había dispuesto el juez Luciano Hermosilla fue tomada por unanimidad este lunes 26 de octubre. El argumento principal fue que los magistrados consideraron el veredicto de culpabilidad por el crimen de Azul.

Para los jueces, esa declaración de responsabilidad penal incrementó los riesgos procesales, especialmente ante la expectativa de una condena a prisión perpetua para Sánchez.

Confirmaron seis meses de prisión para el autor del transfemicidio

De esta manera, la prisión preventiva a Sánchez por seis meses seguirá vigente como había decidido el juez técnico el pasado 21 de octubre, luego de que el jurado popular lo declarara culpable por el transfemicidio de Azul Semeñenko.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Juan Manuel Kees y Maximiliano Bagnat, y la jueza Carolina García. Los magistrados consideraron que la prórroga de la medida cautelar no fue arbitraria y se ajustó a derecho, en función de los riesgos procesales que se habían señalado durante distintas instancias de la causa.

Sánchez fue declarado culpable como autor del homicidio triplemente calificado de Azul Semeñenko, por ensañamiento, odio a la identidad de género y violencia de género. La calificación legal contempla la pena de prisión perpetua, aunque todavía resta la audiencia de determinación de la pena, conocida como juicio de cesura.

Maria Isabel Sanchez

Por qué confirmaron la prisión preventiva de Sánchez

El tribunal revisor sostuvo que la decisión de extender la prisión preventiva por seis meses estuvo debidamente fundamentada. En su análisis, tuvo en cuenta que los riesgos procesales habían sido reconocidos en distintas instancias del proceso por varios jueces y que la declaración de culpabilidad modificó el escenario judicial del acusado.

Los magistrados también fundamentaron su resolución en la Convención de Belém do Pará, el tratado interamericano para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres al que adhirió la Argentina. Señalaron que este instrumento establece la necesidad de adoptar medidas durante el proceso penal para evitar que este tipo de delitos quede impune.

La prórroga había sido solicitada por la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, y la asistente letrada Agustina Jarry, con la adhesión de la querella particular conformada por Fernando Gómez, Jesica Falcón y Shirley Sarasola.

Sebastián Fariña Petersen

Durante la audiencia, las representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que el veredicto de culpabilidad, dictado el pasado 19 de octubre, constituye un elemento determinante para evaluar los riesgos procesales. Según argumentaron, la declaración de responsabilidad penal refuerza la posibilidad de que el acusado intente escapar o entorpecer el proceso judicial.

De acuerdo con la calificación legal por la que fue declarado culpable, Sánchez enfrenta una condena a prisión perpetua, la sanción más severa prevista por el Código Penal argentino.

Cabe destacar que el jurado popular evaluó la evidencia y resolvió que el crimen de Azul fue cometido por Sánchez durante la madrugada del 25 de septiembre de 2025, el día de cumpleaños de la trabajadora estatal en la vivienda ubicada en Copahue al 1100 donde otras trabajadoras sexuales trans declararon que sufrieron violencia y vieron señales de alarma.

Gentileza La Revuelta

El gomero la asesinó mediante heridas de arma blanca en el corazón y en la aorta, y causó más sufrimiento del necesario para provocarle la muerte al propinarle unas 25 puñaladas con dos armas.

Después del ataque envolvió el cuerpo en una tela de gazebo, lo ató y lo trasladó en su camioneta hasta un canal de ubicado sobre la calle Pergamino, a 16 kilómetros, en barrio Valentina Norte.

Luego de ser declarado culpable, la Fiscalía fundamentó su pedido de que siga detenido en la gravedad y la violencia desplegada, así como en las maniobras que se realizaron después del asesinato para ocultar el crimen que le aseguró a Sánchez 19 días de impunidad hasta que el cuerpo de Azul fue encontrado por un vecino que salió a pasear con sus perras, en medio de la insistencia de las compañeras de trabajo de Azul para impulsar la búsqueda.

El hermano de Azul Semeñenko, Marco Millapán indicó que esperan una condena a cadena perpetua a Roberto Sánchez por el transfemicidio. Sebastián Fariña Petersen

Entre las maniobras mencionados se encuentran el ocultamiento del cuerpo, la limpieza de la escena del crimen y de la camioneta utilizada para trasladarlo, la desaparición del teléfono celular de la víctima y las intimidaciones a testigos que habrían ocurrido antes y durante el debate oral.

Qué falta para que Sánchez reciba la pena

Aunque el jurado popular ya declaró culpable a Sánchez, el proceso judicial todavía debe atravesar la etapa de determinación de la pena. En esa audiencia, las partes expondrán sus argumentos y la Justicia deberá establecer formalmente la sanción que le corresponde por el delito.

La Fiscalía busca que se imponga la prisión perpetua, de acuerdo con la calificación legal por la que fue declarado culpable. También podrían presentarse impugnaciones contra las decisiones judiciales, por las vías previstas en la legislación.

La extensión de la prisión preventiva apunta a garantizar que Sánchez permanezca a disposición de la Justicia mientras se desarrollan esas instancias. Con la confirmación del tribunal revisor, continuará detenido durante el plazo establecido, en una causa que ya tiene un veredicto de culpabilidad por el transfemicidio de Azul Semeñenko. Mientras tanto, todavía no hay fecha del juicio de cesura.