La Fiesta Nacional del Chef Patagónico, con fecha asegurada: naturaleza, gastronomía y más.

Llega la 21° edición del encuentro que tendrá sede en Villa Pehuenia - Moquehue. Chefs, productores y emprendedores de la Patagonia y Chile dirán presente.

Se confirmó la fecha de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico , uno de los encuentros gastronómicos destacados de Villa Pehuenia-Moquehue . La celebración se desarrollará durante tres jornadas, del 7 al 9 de mayo de 2027, con la participación de referentes de la cocina regional y productores de distintos puntos del país y de Chile.

La propuesta busca poner en valor los ingredientes autóctonos, las tradiciones culinarias y la producción local, a través de actividades que combinan gastronomía, cultura y turismo.

La secretaria de Turismo de Villa Pehuenia Moquehue, Eugenia Napolitano , destacó la diversidad de sabores que formarán parte de la próxima edición, con preparaciones de la localidad, de Neuquén y de otras regiones de la Patagonia, además de la participación de provincias invitadas y representantes del país vecino.

"Se van a encontrar los mejores sabores, no solamente de Villa Pehuenia Moquehue y de Neuquén, sino de toda la Patagonia, de provincias invitadas de todo el país y de Chile", expresó.

Sabores regionales, clases magistrales y producción local

Entre los productos característicos de la cocina neuquina que forman parte de la identidad del encuentro se encuentran el piñón de araucaria, la trucha, el chivito, el cordero, los frutos rojos y el ñaco.

Durante la fiesta, chefs de diferentes regiones comparten técnicas, conocimientos y nuevas formas de elaborar platos a partir de ingredientes tradicionales. La programación también incluye clases magistrales, espacios de comercialización de productos regionales, artesanías y propuestas vinculadas con los productores y emprendedores locales.

"Es un espacio para celebrar toda la producción local, los ingredientes locales y los distintos sabores que se generan a partir de ellos, y a la vez también siempre aprender algo nuevo", señaló la funcionaria.

La iniciativa busca generar un espacio de intercambio entre cocineros y visitantes, además de promover la gastronomía como parte de la identidad cultural y la oferta turística de la región.

Villa Pehuenia Moquehue se prepara para el verano

Mientras avanza la organización de la fiesta, la localidad cordillerana también se prepara para recibir a los visitantes durante la temporada estival, con alternativas que combinan naturaleza, aventura, descanso y gastronomía.

Los lagos Aluminé y Moquehue ofrecen escenarios para actividades como kayak, paseos embarcados, buceo, stand up paddle y jornadas de playa. La propuesta turística se completa con pesca deportiva, caminatas, cabalgatas, recorridos en bicicleta de montaña y rafting en el río Aluminé.

La belleza de Villa Pehuenia y de Moquehue convierte a esa zona paradisíaca en un lugar de atracción para turistas de todo el mundo.

Otro de los atractivos es el parque de nieve Batea Mahuida, administrado por la comunidad mapuche Puel, que durante los meses sin nieve permite disfrutar de recorridos de montaña y vistas panorámicas de los paisajes cordilleranos.

Napolitano señaló que las condiciones de nieve y agua registradas durante el invierno generan expectativas favorables para la temporada de verano: "Venimos de un invierno con buena nieve, con mucha agua, y eso hace que los lagos estén con buenos caudales, los ríos, y eso sin duda es parte fundamental de que el verano, incluso a nivel naturaleza, sea prometedor".

También remarcó la importancia de mantener las medidas de prevención de incendios forestales durante los meses de temperaturas más elevadas.

Con la fecha de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico ya confirmada, Villa Pehuenia Moquehue comienza a delinear su calendario turístico para 2027. El encuentro gastronómico volverá a reunir sabores, productores y tradiciones de distintas regiones, en una propuesta que busca fortalecer la identidad culinaria patagónica y la actividad turística de la localidad.