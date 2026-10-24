Fuerte operativo: armas, más de un kilo de marihuana y un detenido tras varios allanamientos

Se realizó en el marco de una investigación por un presunto abuso de arma de fuego ocurrido en septiembre en el barrio 130 Viviendas de la localidad neuquina.

Armas y más de un kilo de marihuana y un detenido tras varios allanamientos

Una investigación iniciada por un caso de abuso de armas ocurrido en septiembre finalizó el viernes con cuatro allanamientos en los barrios Vista Hermosa y 173 Viviendas de Centenario . Los operativos concluyeron con la detención del presunto responsable del hecho, la incautación de un arma de fuego y el hallazgo de un cultivo de marihuana .

Las diligencias, autorizadas por la Unidad Fiscal de Actuación Genérica , fueron ejecutadas por la Oficina de Investigaciones Periferia II y la Comisaría 52 °, con la colaboración de las Comisarías 5°, 49° y 4 °, además de la irrupción táctica del Grupo Especial UESPo .

Como resultado, las fuerzas de seguridad detuvieron a un hombre mayor de edad imputado en la causa principal y demoraron a otras cuatro personas para la verificación de antecedentes.

En los inmuebles se secuestró una pistola calibre 9 milímetros con 26 cartuchos, equipos de comunicación y grabación, teléfonos celulares, balanzas de precisión y elementos para el transporte de armamento.

Durante la inspección, los efectivos también detectaron la presencia de drogas, lo que requirió la intervención de la División Antinarcóticos. En el lugar se incautaron 1,110 kilogramos de cogollos de marihuana, 50 plantines de cannabis sativa de entre 15 y 60 centímetros, ramas en proceso de secado y 20 gramos de picadura de la misma sustancia.

Por orden de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, dos personas adultas quedaron imputadas en el marco de las actuaciones vinculadas al hallazgo de droga.

Ya son dos los operativos realizados por abuso de armas en un mes

El pasado 17 de septiembre, La Policía del Neuquén realizó tres allanamientos en simultáneo en los barrios Vista Hermosa y Trahue, también de la localidad de Centenario. Los operativos se realizaron en el marco de una investigación por un hecho de violencia con armas de fuego y amenazas y terminaron con el secuestro de drogas, armas y tres hombres detenidos.

Los procedimientos fueron realizados por el personal de Investigaciones Periferia II y de la Comisaría 52° con colaboración de efectivos de la Unidad Especial de la Policía (Uespo) y la Fiscalía.

Los allanamientos surgieron como parte de una investigación por un episodio de violencia perpetrado con armas de fuego y amenazas denunciadas en la Comisaría 52. En ese marco, se llevaron adelante los operativos en los barrios Vista Hermosa y Tranhue.

Los agentes secuestraron 19 gramos de clorhidrato de cocaína, 24 gramos de cogollos de cannabis sativa y 290 semillas de marihuana. También fue incautada una balanza de precisión utilizada frecuentemente para el fraccionamiento de la sustancia, tres teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones.

Tres hombres detenidos en los allanamientos

Además, los efectivos secuestraron dos revólveres, uno calibre 44 y otro calibre 32. largo. También se hallaron municiones .44, .32, y .22, entre decenas de cartuchos completos y vainas servidas que serán sometidas a las pericias correspondientes.

Como resultado de los tres procedimientos, fueron demorados tres hombres.

Más de 300 allanamientos desde la desfederalización de los delitos de drogas

Estos operativos de realizan a partir de la aplicación de la Ley Provincial 3.488 cuando Neuquén adhirió al régimen de desfederalización previsto por la legislación nacional. La modificación implica que los delitos vinculados al microtráfico de estupefacientes pasaron a ser investigados y condenados por la Justicia provincial, con la participación de la Policía del Neuquén y el Ministerio Público Fiscal.

En este nuevo esquema de seguridad y combate contra la comercialización de drogas, se articulan tareas de inteligencia, allanamientos, secuestros de sustancias, de armas y su posterior intervención judicial.

A partir de la implementación de la Ley 3.488, la Provincia realizó más de 300 allanamientos vinculados al microtráfico, además de condenas por comercialización de sustancias, secuestro de estupefacientes, armas, dinero y vehículos utilizados para el tráfico de drogas.