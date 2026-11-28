Los procedimientos se realizaron el viernes en dos domicilios y estuvieron a cargo de personal de la Comisaría 41° Don Bosco III, en la ciudad de Neuquen.

El viernes 27 de noviembre por la tarde se llevaron a cabo dos importantes allanamientos en la ciudad de Neuquén el marco de una causa por robo simple , permitieron recuperar elementos vinculados a una denuncia, demorar a un hombre investigado por el hecho y secuestrar plantas de marihuana. El operativo, en tanto, se realizó en conjunto con distintas áreas policiales y el Ministerio Público Fiscal .

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la Comisaría 41° Don Bosco III a partir de una investigación impulsada por la Brigada Zona Sur , con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos . Según se informó oficialmente, las medidas se dispusieron luego de una denuncia y del análisis de distintos elementos probatorios reunidos durante la etapa previa de pesquisa, instancia en la que también se había incautado un vehículo que habría sido utilizado por las personas bajo sospecha.

El despliegue se concentró en dos puntos de la capital neuquina. El primero de los allanamientos tuvo lugar en una vivienda ubicada en el sector de El Nihuil y Candelaria . Allí, los efectivos que intervinieron en la medida localizaron una bandeja de caja de herramientas, diversas herramientas de mano y un rastreador satelital, objetos que coincidían con los sustraídos y denunciados previamente por el damnificado. Además de esos elementos, el registro del inmueble permitió hallar documentación considerada de interés para el avance de la causa que tramita la fiscalía especializada.

Durante el mismo procedimiento en el sector de El Nihuil y Candelaria, el hallazgo de "material vegetal" motivó la convocatoria del Departamento Antinarcóticos. Los especialistas secuestraron en el lugar doce plantas de marihuana de pequeñas dimensiones. Como consecuencia de esa situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad y se notificó a una persona sobre la imputación correspondiente y su libertad supeditada al desarrollo de la causa.

En paralelo a los secuestros y las notificaciones vinculadas a la infracción a la Ley de Estupefacientes, los uniformados avanzaron sobre la línea investigativa por el robo simple. En ese marco, un hombre sospechoso por el episodio delictivo resultó detenido y fue trasladado hacia la unidad policial para cumplimentar las diligencias judiciales de rigor.

La segunda orden de allanamiento dispuesta en el expediente se concretó sobre calle Arroyo Durán. A diferencia del primer domicilio, la inspección realizada en ese inmueble arrojó resultados negativos en relación con los elementos que eran intensamente buscados.

Una jornada marcada por múltiples allanamientos

A esa jornada de operativos policiales se sumó otra serie de allanamientos concretados el mismo viernes 27, pero en la ciudad de Centenario, en el marco de investigaciones por amenazas agravadas y abuso de arma. Esas diligencias estuvieron a cargo de personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, dependiente de la Dirección Seguridad Neuquén, con autorización judicial e intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica.

En el despliegue vinculado a la causa por abuso de arma, tres de los domicilios revisados arrojaron resultados negativos respecto de elementos de interés. En cambio, en otro inmueble, los efectivos obtuvieron resultados positivos y secuestraron un cartucho calibre 22, además de contar con la colaboración de Antinarcóticos tras constatar la presencia de estupefacientes, lo que derivó en el secuestro de un frasco con unos 14 gramos de cogollos de cannabis, otro recipiente con la misma sustancia y una balanza de precisión.