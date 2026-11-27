Es en el yacimiento Loma Campana donde la UOCRA acusó a una contratista de no pagar sueldos desde hace meses. Le piden a la provincia que retenga la facturación.

En Loma Campana hay un tanque de petróleo a medio construir por una paralización de obras que parece no tener salida en Vaca Muerta , con una empresa que tiró la toalla y no puede seguir. Si bien la obra es de YPF, la hace una contratista de Mendoza, Buccolini SA , a la que la UOCRA acusa de incumplir sistemáticamente con sus trabajadores. Hoy los trabajos están frenados y el gremio le pidió a la provincia que obligue a la petrolera a cortarle los pagos a la empresa.

"Qué decepción que tengo con todo esto. Ni la Subsecretaría, ni la operadora ni la empresa, ni nadie se hace cargo", dijo a LM Neuquén una fuente gremial dentro de la empresa, que sigue el conflicto desde mediados de año.

El último episodio desató el enojo del gremio. Tras varias gestiones, se logró que la empresa, depositara dinero para que los trabajadores pudieran tener una vivienda. Hubo un compromiso de cubrir la vianda de cinco días, y cada obrero recibió 79.000 pesos, es decir, 15.800 pesos por jornada. "Me gustaría darle 15.800 pesos a ver qué se hace con eso", lanzó. En el yacimiento, los trabajadores deben esperar hasta las 18 para comer y dependen de los micros para regresar a la planta.

Buccolini es una empresa de Mendoza con unos 37 trabajadores, que llegó a Vaca Muerta contratada por YPF para construir un tanque en el área Loma Campana. De acuerdo con la versión del gremio, la firma sostiene que no puede continuar porque los números no le cierran. YPF le habría otorgado un anticipo para retomar la obra, pero la UOCRA asegura que esa plata no alcanza para ponerse al día.

Cinco meses de retenciones de tareas en Loma Campana

El conflicto laboral entre la UOCRA y Buccolini quedó documentado en una serie de notas que el gremio presentó ante la Secretaría de Trabajo de Neuquén, a cargo de Pablo Castillo, y a las que accedió LM Neuquén.

La primera retención de tareas fue el 15 de julio. Ese día la empresa todavía no había pagado completa la segunda quincena de junio y solo había hecho un adelanto. También adeudaba la primera cuota del aguinaldo, que vencía el 30 de junio. Además, había obreros despedidos unos cuatro meses antes de que nunca cobraran los últimos días trabajados, la liquidación final ni el fondo de cese laboral.

La empresa asumió compromisos de pago que, según la UOCRA, no se cumplieron. El pasado 11 de agosto hubo una nueva medida de fuerza y el 24 de ese mes el sindicato pidió una audiencia urgente con Buccolini y con YPF, a la que señaló como "responsable solidario" de la deuda.

Horas extra sin pagar y otro acuerdo

En septiembre se abrió un segundo frente. El 28 de ese mes, la UOCRA denunció que la contratista quería sumar tres horas a la jornada laboral sin pagar horas extras, la segunda vianda ni la segunda ayuda alimentaria, y advirtió que si avanzaba pararía la obra por tiempo indefinido.

Sin embargo, los atrasos salariales volvieron. El 23 de octubre, con la primera quincena del mes todavía impaga, la respuesta que recibieron los delegados fue que "no se sabe cuándo lo van a hacer". Ese día la retención se extendió a todos los frentes de la obra.

El pago del 6 de noviembre que nunca llegó

En una nueva audiencia ante la cartera laboral, con YPF como parte, Buccolini firmó un acta en la que se comprometió a pagar el viernes 6 de noviembre la segunda quincena de octubre, con todo lo que establece el acuerdo salarial vigente. No cumplió. Desde el 7 de noviembre, los trabajadores mantienen la retención de tareas en la obra de YPF.

El problema también alcanzó a otras operadoras, donde la empresa tiene personal en tareas de reparación. Allí pagó la segunda quincena de octubre en dos partes, el 5 y el 11 de noviembre, y dejó sin liquidar los retroactivos y las gratificaciones extraordinarias del acuerdo salarial del 5 de octubre. El 12 de noviembre la UOCRA también paró esa obra y, según el gremio, la empresa dio "solución inmediata".

Con ese antecedente, el sindicato cambió de estrategia. El 16 de noviembre le pidió a la Secretaría de Trabajo que intime a la operadora a retener toda la facturación destinada a Buccolini hasta que la contratista pague lo que debe. En la nota, la UOCRA sostuvo que es "la única manera" de que los trabajadores cobren su sueldo.

Diez días después, el reclamo sigue sin respuesta y la obra sigue parada.