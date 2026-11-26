La COP31, que deliberó en Turquía, no se puso de acuerdo en un documento final. El escenario que viene abre algunas dudas en el futuro de la industria de los hidrocarburos.

La 31.ª Conferencia de las Partes de la ONU sobre el Cambio Climático (COP31) , que deliberó en Antalya, Turquía, hasta el pasado domingo, terminó con más penas que gloria, pues cerró sin aprobar un acuerdo político general y deja el escenario global –con un decidido impacto en la industria energética de Neuquén- de incertidumbre por la falta de reglas de juego claras en la materia.

El denominado Pacto de Antalya fue rechazado en el plenario por falta de consenso, por la negativa de los grandes productores de hidrocarburos (como Arabia Saudita y Rusia) a incluir en el texto final menciones explícitas al abandono progresivo del petróleo, el gas y el carbón, un compromiso que ya había sido asumido en la COP28 de Dubái en 2023.

El fracaso del Pacto de Antalya, no obstante, pareció traer cierto alivio en el corto plazo a la presión política sobre el Gobierno de Javier Milei, que llegó a Turquía incumpliendo el plazo para presentar su nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) con metas a 2035. No obstante, el consorcio científico Climate Action Tracker (CAT) presentó un informe durante la cumbre manteniendo a la Argentina en la categoría de políticas climáticas "altamente insuficientes" , a causa del desmantelamiento institucional del área ambiental.

En lo estrictamente energético, los especialistas advirtieron que la falta de consenso multilateral fragmenta las reglas de juego: mientras Asia y mercados emergentes sostienen la demanda de GNL, el financiamiento occidental exige cada vez mayores estándares de mitigación de emisiones de metano y huella de carbono. Como advirtió el centro de estudios Fundar en sus informes sobre la transición energética, Vaca Muerta podría enfrentar el riesgo de quedar expuesta a la volatilidad de precios y a requisitos ambientales privados más estrictos si no incorpora lo que se denomina técnicamente como “metas verificables de descarbonización operativa”, más allá de lo que ocurra en las futuras cumbres de la ONU. No obstante, Neuquén ya tomó cartas en el asunto para dar señales claras en la materia.

Según los especialistas, el virtual colapso de la COP31 es considerado por diplomáticos y observadores internacionales como el reflejo más nítido de la crisis estructural que atraviesa el sistema de la organización en 2026.

Vacío de poder

La cumbre, además, estuvo marcada por la ausencia oficial de Estados Unidos tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y su retiro de la diplomacia climática multilateral, lo que dejó un vacío de poder que ni la Unión Europea ni el bloque BRICS lograron equilibrar.

La representación oficial del Estado argentino estuvo encabezada por Eliana Saissac, directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería argentina, acompañada por un equipo técnico diplomático.

Ante el repliegue de la estructura ambiental nacional —que en abril de 2026 disolvió las direcciones nacionales de Desarrollo Sostenible y de Impacto Climático—, fueron las provincias las que sostuvieron la agenda en Antalya. Delegaciones de Jujuy, La Pampa y Córdoba, por ejemplo, participaron activamente presentando sus propios planes de adaptación, sistemas de monitoreo y estrategias de transición.

Archivo LMN.

El déficit en materia de política ambiental argentina fue marcado incluso en la antesala de la cumbre por el consorcio CAT, que advirtió que Argentina no alcanzó la meta fijada por la Ley 27.191 (sancionada en 2015), que exigía cubrir al menos el 20 % del consumo eléctrico nacional con fuentes renovables modernas (excluyendo grandes represas hidroeléctricas) para 2025.

El país cerró ese año en torno al 15 %, un rezago que el CAT atribuye al abandono desde 2019 de mecanismos de promoción como el programa de licitaciones RenovAr y que aleja al sistema eléctrico de los 25 GW de capacidad instalada necesarios hacia 2050.