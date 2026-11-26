La iniciativa convocó a cientos de personas que removieron la arena para encontrar los cinco cofres con dinero en efectivo.

Una multitud participó de la búsqueda de los cofres con dinero enterrados en una playa chilena.

Un insólito desafío impulsado por dos influencers convirtió una playa en escenario de una inesperada búsqueda del tesoro. Escondieron cofres con dinero en efectivo bajo la arena y despertaron la curiosidad de decenas de personas, que se acercaron a la costa con la esperanza de encontrar una recompensa.

La iniciativa fue organizada por los creadores de contenido Tío Patito y Tía Patita , quienes ocultaron cinco cofres con $500.000 chilenos (unos $760.000 argentinos) en la playa El Faro, en la localidad de La Serena, en Chile. Los escondites fueron descubiertos en cuestión de minutos.

Según mostraron en un video publicado en Instagram, la actividad consistió en esconder cinco cofres en las inmediaciones del Faro Monumental. Uno de ellos contenía $300 mil, mientras que los otros cuatro guardaban $50 mil cada uno.

“$500.000 pesitos enterramos en la playa El Faro, al lado del faro monumental de La Serena”, señalaron los influencers al presentar la búsqueda del tesoro ante sus seguidores.

Desafío viral

El desafío despertó rápidamente el interés de quienes seguían la transmisión y de personas que se encontraban en la zona. En las imágenes compartidas se observa una importante concentración de público recorriendo la playa en busca de los cofres.

Los participantes debían encontrar los recipientes ocultos para quedarse con el dinero. Durante la actividad, una persona les consultó qué era exactamente lo que debían buscar.

“Si me siguiera, lo sabría”, respondió Tío Patito, en alusión a la información previamente difundida a través de sus redes sociales.

Pocos minutos después del inicio de la búsqueda, los organizadores anunciaron que todos los cofres habían sido encontrados.

Los ganadores y las reacciones en redes

Tras finalizar la actividad, los influencers compartieron imágenes junto a las personas que lograron hallar los cofres. Los ganadores posaron con el dinero obtenido, mientras las grabaciones seguían sumando visualizaciones e interacciones en Instagram.

“Ya los encontraron todos”, comunicaron los creadores de contenido en una nueva publicación, mostrando el cierre de la iniciativa.

Antecedentes

La iniciativa no fue un hecho aislado, sino que formó parte de una dinámica que los influencers ya habían puesto en práctica en otras oportunidades. Según indicaron, el mismo desafío se realizó anteriormente en distintas ciudades de Chile, entre ellas Viña del Mar y Concepción, donde también convocaron a sus seguidores a participar de la búsqueda de cofres con dinero escondidos en espacios públicos.

Los videos que registraron la experiencia en La Serena tuvieron una amplia repercusión en las redes sociales y superaron los 20 mil “me gusta” en Instagram. Las publicaciones mostraron la convocatoria que generó el desafío y las reacciones de quienes se acercaron a la playa para participar de la búsqueda.

Sin embargo, la iniciativa también despertó opiniones divididas: mientras algunos usuarios celebraron la propuesta y valoraron que los influencers entregaran dinero en efectivo a sus seguidores, otros cuestionaron la exposición de los participantes y los posibles inconvenientes que puede generar este tipo de actividades en espacios públicos.

La repercusión del episodio volvió a poner de manifiesto el poder de convocatoria de las redes sociales y la capacidad de los creadores de contenido para movilizar a grandes grupos de personas.