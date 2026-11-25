El exinfluencer compartió un video en el que agradeció el acompañamiento del público y explicó por qué decidió dar un paso al costado.

Santiago Maratea sorprendió este martes al compartir un video en sus redes sociales para anunciar que dejará de ser "influencer" y confirmar que eliminará su perfil en Instagram que fue su fuente de trabajo durante más de 10 años. "Este es mi último video", dijo en el clip ante sus más de 3,4 millones de seguidores.

Según Maratea hace un tiempo se dio cuenta que dejó de identificarse con la promoción de productos y campañas comerciales y que la decisión no responde a enojos o situaciones puntuales vividas en las plataformas.

A lo largo de más de una década, el ahora exinfluencer publicó distintas etapas de su vida y construyó una comunidad que lo acompañó Durante ese período, compartió públicamente distintas etapas de su vida y construyó una comunidad que lo acompañó tanto en sus proyectos personales como en sus campañas solidarias.

“No estoy cerrando esta etapa porque siento que fracasó, sino que la estoy cerrando porque siento que cumplió ya con su propósito”, expresó en el video de apenas 30 segundos con el que se despidió virtualmente.

También admitió que siente incertidumbre por el futuro, pero aseguró que no quiere conservar una vida con la que ya no se identifica por miedo a que su próximo proyecto no funcione.

“Gracias por haberme mirado y por haberme bancado, por haberme puteado, por haberse reído conmigo. Gracias por haber confiado en mí”, agradeció a sus millones de seguidores.

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El futuro de Maratea tras cerrar sus redes

En su paso por PH: Podemos Hablar, Santiago anticipó que su enfoque estaría puesto en el desarrollo de una fundación orientada a la salud infantil.

Asimismo, explicó que el proyecto comenzó y que cuenta con una nueva cuenta de Instagram llamada LP Fundación, aunque, por el momento, el perfil es privado y funciona para quienes tienen únicamente interés en conocer el desarrollo de la iniciativa.

Maratea aclaró que no trasladará su antigua comunidad directamente a la nueva cuenta. “Quiero dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo y a construir mi fundación”, sostuvo.