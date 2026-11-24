La f amosa tarotista llega con novedades para un signo en específico en el cierre de noviembre.

De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente , el cierre del mes de noviembre estará marcado por energías de prosperidad, éxitos y noticias alentadoras para los distintos signos del zodiaco . No obstante, algunos integrantes del horóscopo tendrán motivos especiales para celebrar durante este período.

En sus pronósticos para esta semana, la reconocida especialista en astrología, tarot y numerología Mhoni Vidente anticipó qué puede sucederle a cada signo en el amor, el trabajo y la vida personal.

Según lo que compartió en sus canales oficiales, Mhoni Vidente indicó que Géminis será uno de los grandes favorecidos, ya que recibirá un regalo inesperado que le provocará una enorme alegría. La predicción también incluye a quienes tengan este signo en la Luna o en el ascendente.

Géminis recibirá un regalo inesperado y tendrá dos golpes de suerte, entre los principales anuncios de la pitonisa para este signo se destacan:

Obsequios y buena fortuna: la astróloga anticipó que llegará un regalo muy bueno que le traerá mucha alegría. Además, tendrá dos golpes de suerte y oportunidades para atraer la abundancia.

Éxito y actitud positiva: será una etapa de crecimiento, reconocimiento y triunfos en diferentes aspectos de su vida. Frente a este escenario, el consejo central de la tarotista es creer en uno mismo y quitarse los pensamientos y acciones negativas* para que los sueños puedan concretarse.

Protección espiritual: Mhoni recomienda prestar mayor atención al plano espiritual y cuidarse del mal de ojo, especialmente durante este período de exposición y buenas noticias.

Amor y compatibilidad: en cuestiones sentimentales, sus signos compatibles serán Sagitario, Aries y Libra. En cambio, si aparece la posibilidad de retomar una relación anterior, la recomendación es no mirar hacia atrás y dejar ese vínculo en el pasado.

Las últimas recomendaciones de la tarotista

Para capitalizar esta etapa favorable durante los últimos días de noviembre, el horóscopo aconseja mantener la confianza, evitar los pensamientos negativos y concentrar la energía en los nuevos desafíos. La clave será aprovechar las oportunidades que aparezcan, fortalecer la seguridad personal y animarse a avanzar con proyectos pendientes, sin permitir que las experiencias del pasado condicionen el futuro.

Cuándo es la Luna llena del Castor

A días de cerrar el mes de noviembre 2026, el calendario lunar trae consigo una de las citas celestes más esperadas del trimestre con la llegada de la primera de las dos superlunas que despedirán el año, conocida popularmente como la Luna del Castor. Junto a ella, el mes ofrece noches de oscuridad idóneas para la observación, con dos lluvias de meteoros emblemáticas y varios encuentros planetarios visibles a simple vista.

Cuándo es la Luna llena del Castor y qué significado tiene.

La luna llena de noviembre alcanzará su punto álgido el martes 24 de noviembre. Estará posicionada astronómicamente en la constelación de Tauro. No se tratará de un plenilunio ordinario, sino de la primera superluna del tramo final del año. Este tipo de luna llena se da cuando el satélite coincide en una posición muy próxima a su perigeo (el punto de su órbita más cercano a la Tierra). Esta proximidad física hará que el disco lunar se perciba sensiblemente más luminoso y con un diámetro aparente algo mayor que la media.

Tradicionalmente recibe el nombre de Luna del Castor. Su denominación procede de las antiguas costumbres del campo en Norteamérica y Europa, ligadas a la época previa a las grandes heladas en la que se colocaban trampas para estos animales antes de que los pantanos y ríos se congelaran, permitiendo acopiar pieles gruesas y abrigadas para resistir el invierno.