Desde que se separó del ex futbolista y empresario, Gerard Piqué , Shakira comparte gran parte de sus días con sus hijos, Milan y Sasha , quienes suelen acompañarla en distintos momentos de su vida y en su cargada agenda laboral.

Aunque la cantante mantiene un perfil reservado sobre su intimidad familiar, cada aparición pública junto a ellos despierta interés, y esta vez fue Milan , su hijo mayor, quien llamó la atención.

Shakira y Milan tuvieron una salida juntos en Miami que terminó dando que hablar y viralizándose en las redes sociales. La cantante asistió junto a su hijo mayor a un partido de NBA entre los Miami Heat y los Detroit Pistons y las imágenes del encuentro no tardaron en circular. A sus 13 años, el adolescente sorprendió por lo mucho que creció. Uno de los detalles que más comentarios generó fue su altura: Milan ya supera a su mamá, algo que quedó a la vista en las fotografías que compartieron distintos medios. También hubo quienes señalaron el parecido del joven con Gerard Piqué, especialmente en sus facciones.

Para la ocasión, el hijo mayor de Shakira llevó un look informal, con camiseta blanca, jeans holgados y un gorro verde con estrellas blancas. Su aparición despertó la curiosidad de los seguidores de la cantante, que no tardaron en comentar cuánto creció desde aquellas primeras fotos en las que todavía era un niño.

Aunque muchos lo conocen por ser el hijo de Shakira y Gerard Piqué, Milan también empezó a mostrar sus propios intereses. La música es uno de ellos: toca la batería y el piano, escribe canciones y siente una especial conexión con el mundo artístico. Pero no es su única pasión, ya que también disfruta del fútbol y, según contó su mamá, sueña con convertirse en jugador.

Su pasión por la música

En una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, en marzo de 2024, Shakira reveló que Milan había compuesto dos canciones durante la separación de sus padres. Según explicó, cuando se siente triste suele sentarse frente al piano y escribir música. La cantante también destacó su facilidad para componer y hasta imaginó que, en el futuro, podría dedicarse a la producción musical.

Ese interés por la música también quedó a la vista en un proyecto muy especial para la familia. En mayo de 2023, Milan y su hermano Sasha sorprendieron al aparecer en el videoclip de Acróstico, la canción que Shakira les dedicó. Allí cantaron y tocaron el piano junto a ella, una participación que nació por iniciativa de los propios chicos, que le pidieron formar parte de la canción después de escucharla. Más tarde, en diciembre de 2025, los tres volvieron a compartir ese tema sobre el escenario durante uno de los conciertos de Shakira en Buenos Aires.