Shakira construyó una ciudad de 30 hectáreas en Madrid para 600.000 personas: impresionante producción en 30 días.

Shakira llevó su residencia en Madrid mucho más allá de un escenario. Para sus presentaciones en la capital española, la cantante colombiana convirtió un predio en una verdadera ciudad temporal pensada alrededor de su música y de la cultura latina.

El proyecto, llamado Macondo Park , forma parte de Es Latina , el espacio que acompaña la residencia de la artista. Según explicó la propia Shakira, ocupa unas 30 hectáreas y fue construido en apenas 30 días para recibir a más de 600.000 espectadores durante sus shows en Madrid .

En el centro del complejo está el Estadio Shakira , levantado especialmente para la ocasión. Tiene capacidad para 55.000 personas y fue pensado como una alternativa a los estadios tradicionales: no es un recinto de fútbol adaptado para un recital, sino una estructura creada específicamente para la residencia. El estadio es apenas una parte del proyecto. Alrededor se distribuyen distintos espacios que buscan que la experiencia empiece mucho antes de que Shakira salga a cantar.

Uno de ellos es La Biblioteca, un pabellón dedicado a la literatura que toma como inspiración Cien años de soledad, la novela de Gabriel García Márquez que también dio nombre a Macondo Park. Allí hay una librería, café, experiencias sonoras, un club de lectura y encuentros con escritoras. Durante las jornadas de la residencia participan 24 autoras en 12 encuentros, entre ellas Rosa Montero, Julia Navarro, Cristina Morató y Lydia Cacho. La programación incluso tendrá continuidad después de que termine la estructura física del parque, con actividades previstas hasta junio de 2027.

El recorrido también incluye El Museo de Shakira, donde se exhiben materiales relacionados con la carrera de la cantante y se repasa su impacto cultural y social. El espacio está dividido en tres sectores: uno dedicado a su figura como ícono, otro a su trabajo social y un tercero centrado en la celebración de la cultura latina.

La “ciudad” tiene además un sector dedicado a la moda española. En El Taller se presentan diseñadores emergentes y firmas de alta costura mediante exhibiciones y pasarelas. En El Mercado, en tanto, se concentra la propuesta gastronómica. La selección está a cargo del chef sevillano Rafa Zafra y reúne platos y productos vinculados con distintos países de América Latina, entre ellos arepas y tequeños.

El lugar destinado a los más chicos

Los más chicos también tienen su propio espacio. Macondito fue diseñado como una zona familiar inspirada en el universo de García Márquez y, según la organización, también tendrá actividades y visitas escolares durante los días en los que no haya conciertos. Además de las propuestas culturales, el predio cuenta con escenarios secundarios y una programación musical paralela. Por allí pasan artistas españoles y latinoamericanos durante las jornadas de la residencia.

La particularidad del proyecto es que no está pensado para quedarse en Madrid. El parque fue construido como una estructura efímera exclusivamente para la residencia y comenzó a recibir público en septiembre. La propuesta acompaña los conciertos de Shakira durante sus fechas en la capital española y, una vez terminada la residencia, las instalaciones serán desmontadas. De esta manera, lo que durante unas semanas funciona como una enorme ciudad dedicada a la música y a la cultura latina volverá a desaparecer del paisaje de Villaverde.

La escala del proyecto explica por qué el recital termina siendo apenas una parte de la experiencia: un estadio para 55.000 personas, una biblioteca, un museo, espacios gastronómicos, moda, música y actividades familiares reunidos en una ciudad que fue levantada en solo 30 días.