Shakira para el infarto: deslumbró en París con un vestido negro de Tom Ford y hasta Antonela Roccuzzo reaccionó

París volvió a convertirse en el epicentro de la moda internacional con una nueva jornada cargada de desfiles, celebridades y propuestas para la temporada Primavera/Verano 2027 . Entre las figuras que llegaron a la capital francesa para disfrutar de las novedades desde la primera fila estuvo Shakira , quien aprovechó una pausa en su agenda musical para asistir a uno de los eventos más esperados.

La cantante colombiana se encuentra atravesando un momento de gran exposición internacional gracias a su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour . Después de sus primeras presentaciones en Madrid, la artista decidió hacer una breve escapada a París y cambiar por unas horas los escenarios por el mundo de la moda.

Durante la noche, Shakira fue una de las grandes protagonistas del desfile de Tom Ford Primavera/Verano 2027 . Para la ocasión, eligió una propuesta completamente diferente a los llamativos estilismos que suele lucir durante sus conciertos.

El look de Shakira en París

La artista colombiana apostó por un vestido negro de corte entallado, acompañado por detalles de pedrería. El diseño combinó una estética sofisticada con elementos sensuales, gracias a un pronunciado escote y la espalda descubierta. El estilismo también permitió que Shakira mostrara una faceta más sobria y relajada. A diferencia de los colores intensos y los acabados brillantes que predominan en sus vestuarios de escenario, en París optó por una paleta clásica y una silueta inspirada en la moda de los años 90.

El vestido elegido es un modelo slip dress con tirantes muy finos decorados con cristales. La propuesta remite a una época en la que este tipo de diseños se convirtió en una pieza habitual entre algunas de las mujeres más reconocidas de la moda y el entretenimiento: “Es un diseño de estilo muy refinado, pero que rompe con la sobriedad por sus detalles sensuales”, explicó la experta en moda de ¡HOLA! Bianca Casanova.

El vestido pertenece a la temporada actual de Tom Ford y se encuentra disponible en la tienda online de la firma por 2.950 euros. Para completar el conjunto, Shakira mantuvo uno de sus rasgos más reconocibles: su característica melena rubia. Esta vez la llevó suelta, con ondas y un acabado de apariencia mojada que reforzó el aire relajado de la elección.

Shakira, entre la música y la moda

La aparición en París se produjo durante un descanso de su residencia europea en Madrid, donde la cantante viene realizando una serie de conciertos de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Sus primeras fechas madrileñas fueron los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, todas con entradas agotadas. Luego de su paso por París, la artista continuará con nuevas presentaciones previstas para el 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

En cada show, además de sus grandes éxitos, el vestuario ocupa un lugar destacado. Shakira realiza más de diez cambios de look y utiliza diseños de firmas como Atelier Versace, Zuhair Murad y Anamika Khanna.