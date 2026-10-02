En una charla sobre casamientos con Juli Poggio, la inesperada confesión de Wanda Nara se convirtió en la frase más llamativa del intercambio.

"También tuve en una época casamiento abierto, solo que no me había enterado": la dura chicana de Wanda Nara a Maxi López

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena durante una conversación que protagonizó en las cocinas de MasterChef Celebrity. Esta vez, la conductora compartió un mano a mano con Julieta Poggio que comenzó con una charla distendida sobre los vínculos amorosos , el casamiento y terminó dejando una particular reflexión sobre su propia vida sentimental.

El intercambio se produjo mientras ambas hablaban sobre las distintas formas de entender una pareja y, especialmente, sobre las relaciones abiertas . La conversación llevó a Wanda a recordar sus propias experiencias y a realizar una declaración que rápidamente despertó la curiosidad de quienes seguían el programa.

Julieta Poggio fue quien introdujo el tema al contarle a la conductora detalles de su relación con Fabrizio Maida: “Estoy de novia hace dos años. Relación abierta”, le contó la joven a Wanda. La respuesta generó inmediatamente interés en la conductora de MasterChef Celebrity, que quiso saber cómo funcionaba ese tipo de vínculo cuando una pareja decide casarse: “Pero cuando se casan, ¿se corta ?”, preguntó Wanda.

Julieta explicó entonces que, según su experiencia, las relaciones abiertas son una modalidad que observa con mayor frecuencia entre sus amigos homosexuales. “Yo tengo muchos amigos gays y es más normal en los gays tener relación abierta. Ellos tienen casamiento abierto”, explicó durante la charla.

La particular confesión de Wanda Nara

Fue entonces cuando Wanda Nara sorprendió con una frase vinculada directamente con sus propios matrimonios. La conductora tomó con humor la situación y dejó una declaración que no pasó inadvertida: “Amo. Yo creo que también tuve en una época casamiento abierto, solo que no me había enterado. Se ve que se usa hace años”, lanzó Wanda, provocando curiosidad entre quienes escucharon sus palabras.

La frase rápidamente generó interrogantes debido a la historia sentimental de la conductora. Wanda Nara estuvo casada con Maxi López, con quien tuvo tres hijos, y posteriormente contrajo matrimonio con Mauro Icardi, relación de la que también nacieron dos hijas.

Sin embargo, durante la conversación en MasterChef Celebrity, Wanda no especificó a cuál de sus matrimonios hacía referencia cuando habló de aquella supuesta relación abierta. Por eso, su comentario quedó abierto a distintas interpretaciones y volvió a poner el foco sobre su pasado amoroso.