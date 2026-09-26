Esteban Lamothe confirmó su casamiento con Débora Nishimoto después de dos años de amor: todos los detalles

Esteban Lamothe abrió su corazón y expresó como vive su relación con Débora Nishimoto: “El amor es lo más lindo que hay”.

Esteban Lamothe atraviesa un momento de mucha felicidad junto a Débora Nishimoto . Después de dos años de relación, la pareja decidió dar un nuevo paso en su historia de amor y el actor habló públicamente sobre los planes que tienen para los próximos meses.

La confirmación llegó durante una entrevista en la que el periodista Fede Flowers fue quien puso el tema sobre la mesa al consultarlo por el matrimonio . El protagonista de la obra Secreto en la montaña reaccionó con sorpresa, se ruborizó y terminó dando detalles sobre la noticia que ya circulaba.

“Estoy contento, muy feliz. Débora está contenta. Yo estoy chocho y ella también. Una pareja tiene múltiples pasos para dar y hay que aprovecharlos”, expresó Lamothe , visiblemente emocionado por este nuevo momento de su relación.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

Esteban Lamothe habló sobre su casamiento con Débora Nishimoto

El actor también aprovechó la conversación para destacar la importancia de celebrar el vínculo amoroso y se mostró especialmente entusiasmado con la decisión que tomó junto a su pareja. “El amor hay que festejarlo, absolutamente. El amor es lo más lindo que hay”, sostuvo Esteban Lamothe durante la entrevista.

Si bien el actor se mostró dispuesto a compartir parte de su felicidad, prefirió mantener algunos detalles de la celebración bajo reserva. Ante la consulta sobre cómo será el festejo, adelantó que se tratará de una ceremonia “algo chiquito”. La fecha también fue uno de los temas que surgieron durante la entrevista. Según trascendió, el casamiento entre Lamothe y Nishimoto está previsto para el 15 de diciembre, aunque el actor evitó confirmar públicamente todos los detalles relacionados con la celebración.

La reacción de Esteban Lamothe al hablar de la boda

Cuando le preguntaron por la luna de miel y por la fecha elegida para la boda, Lamothe decidió ponerle un límite a la conversación, aunque lo hizo entre risas y con evidente entusiasmo: “No voy a hablar más del tema, no voy a decir nada. Si la semana que viene me hacés todas estas preguntas, te voy a poder dar más precisión”, respondió.

Finalmente, el actor volvió a remarcar la felicidad que atraviesa junto a Débora Nishimoto y explicó por qué decidió compartir parte de la noticia con el público: “En esta semiconfirmación estoy feliz, muy feliz. Muy contento. Cuando hay buenas noticias, siento que la gente se pone contenta, y hay muchas malas noticias siempre ya de por sí”, concluyó.

De esta manera, Esteban Lamothe confirmó que junto a Débora Nishimoto se prepara para celebrar una nueva etapa de su relación, mientras mantiene bajo reserva los detalles de una boda que, según lo anticipado, tendrá un formato íntimo.