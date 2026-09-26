Graciela Alfano volvió a apuntar contra Wanda Nara: "No la aguanto"

El lanzamiento del tráiler de la nueva película protagonizada por Wanda Nara y Agustín Bernasconi generó distintas reacciones en el ambiente artístico, pero Graciela Alfano fue una de las más contundentes. Durante su participación en Puro Show, la actriz analizó distintas escenas del adelanto y cuestionó duramente la preparación de la empresaria para asumir un papel protagónico. “Wanda no es actriz, no actúa. ¿Dónde está el personaje?”, disparó sin vueltas al referirse a su desempeño frente a cámara.

La exvedette puso especial atención en la manera en que la protagonista utiliza la voz durante las escenas dramáticas y consideró que ese recurso no alcanza para sostener una interpretación. “Habla susurrando para que no se le noten los tonos , que tome una clase”, sostuvo. Además, cuestionó la falta de formación específica y señaló que, desde su mirada, alguien que respeta su profesión debería prepararse para enfrentar distintos desafíos artísticos antes de asumir determinados papeles.

En ese sentido, la intérprete comparó su propia trayectoria con la de figuras que llegan a grandes producciones por su popularidad y no necesariamente por una formación actoral. “Cualquiera que tiene respeto a su profesión hace una clase de baile o de actuación, pero ella no lo hace porque no le importa ”, afirmó. Luego, profundizó todavía más sobre su percepción del trabajo de la influencer y reconoció que su manera de desenvolverse frente a las cámaras le resulta particularmente difícil de soportar.

“Hay gente a la que nos gustan las cosas de otra manera. Pero si hay gente que le gusta... Para mí es insoportable, no la puedo escuchar”, expresó Alfano. Sus declaraciones se produjeron mientras repasaba distintas imágenes del tráiler y explicaba qué aspectos de la interpretación le generaban rechazo. La crítica no quedó limitada a una escena puntual, sino que abarcó la forma en que la mediática encara el personaje y el proyecto cinematográfico en general.

La también conductora fue más allá y puso en duda los motivos por los cuales Nara es convocada para encabezar diferentes producciones. Al recordar el esfuerzo que, según explicó, debió realizar para construir su propia carrera, lanzó una frase cargada de ironía: “Si la convocan para que haga tantas cosas debe ser porque tiene conexiones, no sé cuáles, porque yo laburé para llegar a eso”.

Alfano ironizó sobre la trama del filme

Alfano también cuestionó el argumento de la película, centrado en el vínculo amoroso entre una mujer mayor y un hombre más joven. “La trama de la película es una cosa muy nueva, nunca lo vimos: que una mujer grande se enamore de alguien más chico”, ironizó. Además, criticó la edición del adelanto al considerar que los cortes dificultan evaluar una actuación completa y sostuvo que en las imágenes se evidencia la falta de preparación de la protagonista.

Finalmente, la actriz dejó en claro que no le preocupan las posibles respuestas que puedan generar sus declaraciones y volvió a remarcar su postura con una frase contundente. “Para mí es insoportable, no la aguanto. Yo soy muy directa y me chupa un huevo lo que piensen ”, sentenció. Así, su análisis del tráiler terminó convirtiéndose en una fuerte crítica hacia la actuación de Wanda Nara y hacia las oportunidades que recibió dentro de la industria.