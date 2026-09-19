Arde Masterchef: ni empezó y ya tiene su primer escándalo

A una de las participantes no le gustó nada que la hayan agregado a un grupo de WhatsApp con los integrantes del ciclo.

MasterChef Celebrity todavía no llegó a la pantalla de Telefe y ya protagonizó su primera polémica entre los participantes. Las grabaciones comenzaron esta semana y, según trascendió en Sálvese quien pueda, Elizabeth “La Negra” Vernaci habría reaccionado con enojo después de ser incorporada al grupo de WhatsApp que reúne a las 24 figuras que competirán en el reality.

La situación fue revelada por Nicolás Peralta durante el programa conducido por Yanina Latorre. El periodista contó que, cuando Vernaci fue agregada al chat, comenzó a preguntar quién había compartido su número de teléfono y quién la había incorporado. “¿Quién me metió acá? ¿Quién pasó mi teléfono? No quiero estar acá” , habría escrito la conductora, que según el relato está “que trina” por lo ocurrido.

En un primer momento, los demás participantes habrían interpretado la reacción de la histórica presentadora radial como una broma, ya que el grupo recién comenzaba a funcionar y todos estaban intentando conocerse. Sin embargo, la periodista habría mantenido su reclamo y buscado saber quién había creado el chat y cómo había llegado su contacto hasta allí . Según Peralta, el grupo fue creado por Pablo Giralt, también integrante del certamen.

Todavía no arrancó y ya hay polémica en Masterchef “La Negra Vernaci está que trina porque la agregaron al grupo de wpp sin autorización” “El grupo lo creó Giralt” @peralta_nico en #SQP

El episodio se produjo durante la primera jornada de grabaciones del reality, que tendrá a Wanda Nara nuevamente como conductora. La nueva temporada de MasterChef Celebrity fue anunciada para el lunes 28 de septiembre a las 22.15 y contará con 24 participantes de distintos ámbitos, entre ellos Vernaci, Giralt, Juli Poggio, Morena Beltrán, Diego Ramos, Lizy Tagliani, Rocío Robles y Alejandro Lerner.

La incorporación de Vernaci al programa ya había generado atención antes de las grabaciones por algunos inconvenientes durante la preparación del ciclo. Ahora, el conflicto alrededor del grupo de WhatsApp volvió a poner a la conductora en el centro de las versiones sobre lo que ocurre detrás de cámaras. Por el momento, lo informado surge de los relatos televisivos y no de declaraciones públicas de todos los involucrados.

Ya hay una baja: qué pasó con L-Gante

Además de esta interna, el reality tuvo otro cambio importante antes de comenzar sus grabaciones: L-Gante quedó afuera del programa pese a haber sido anunciado originalmente como participante. El canal de las pelotas confirmó su baja y Mike Amigorena ocupó finalmente la vacante. La salida del cantante estuvo acompañada por distintas versiones sobre sus ausencias a las prácticas, mientras que la señal no detalló públicamente los motivos.

Alejandro Lerner, Campi y ''La Negra'' Vernaci son los últimos tres participantes confirmados para ''MasterChef Celebrity''. https://t.co/BgioGeNGpW pic.twitter.com/3XfjX6obhI — MDZ Online (@mdzol) September 8, 2026

En paralelo, también trascendió que Wanda habría pedido que el artista continuara en el certamen, aunque la decisión final correspondió a Telefe, según la información difundida por Ángel de Brito y Nora Colosimo en LAM. Con el elenco ya definido y las grabaciones en marcha, el reality se prepara para su debut mientras las primeras historias sobre la convivencia entre sus participantes comienzan a aparecer incluso antes del estreno.