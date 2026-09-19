La picante frase de la China Suárez contra sus críticos: "Estoy buenísima"

La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena después de compartir fotos y un video en bikini desde la casa que comparte con Mauro Icardi en Nordelta. Las publicaciones generaron comentarios sobre su aspecto físico y la actriz decidió responder directamente a sus detractores, con un mensaje en el que defendió su apariencia natural y cuestionó a quienes se ocupan de criticarla en redes sociales.

La secuencia comenzó con una selfie frente a un espejo, seguida por otra imagen en una reposera y un video en el que se la veía bailando al sol. Ante las reacciones que recibió, la intérprete publicó un primer descargo en el que ironizó sobre los comentarios relacionados con su cuerpo. “Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten ”, escribió antes de agregar que recién comenzaban sus publicaciones en traje de baño.

Después, la artista decidió hablar a cámara para referirse puntualmente a los cuestionamientos sobre su apariencia. “Sí, tengo dos granos acá y tengo una paleta chueca porque usé brackets y no me puse la contención, pero me rehúso a ponerme fundas o carillas porque me encanta ser natural. Sí, soy cuadrada, no tengo cintura, pero estoy buenísima igual”, expresó. Y cerró su mensaje con una invitación a sus seguidores a dejar de preocuparse por las críticas y enfocarse en sus propias vidas.

La China Suarez empezó a responder criticas de la nada "Sí soy cuadrada no tengo cintura pero estoy buenísima igual" pic.twitter.com/xyI2x5Y9xw — MF (@MundoFamososOk) September 17, 2026

En un segundo video, la protagonista de En el barro llevó el descargo hacia su presente personal y destacó que estaba disfrutando de una tarde junto a una de sus hijas y Mauro Icardi. “Son las cinco de la tarde. Estuve tomando sol con mi hija, feliz de la vida, con mi novio que me ama, que es el hombre perfecto”, señaló. También remarcó que trabajó durante 25 años de manera ininterrumpida y que estaba contenta de poder pasar una tarde sin obligaciones.

La actriz también publicó una historia escrita junto a otra selfie en bikini, en la que volvió a referirse a quienes cuestionan su imagen. “Así que cuando te critique una envidiosa infeliz ya saben. Eso no define tu valorrrrrr (sic), me voy que estoy tapada de laburo”, escribió, acompañando el mensaje con emojis. En paralelo, la publicación original había recibido un “me gusta” del ex jugador del Galatasaray, quien de esa manera mostró públicamente su apoyo a su pareja.

El enojo de Nora Colosimo contra la China Suárez

La polémica también involucró a Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, quien cuestionó las publicaciones durante su participación en LAM. La empresaria aclaró que no discutía el físico de la actriz, sino el momento elegido para compartir las imágenes, ya que, según su planteo, sus nietas estaban enfermas. Además, cuestionó que Suárez no escolarizara a sus hijos y sostuvo que las publicaciones coincidieron con el lanzamiento de la promoción de MasterChef Celebrity, programa que conducirá la blonda.