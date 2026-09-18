Nora Colosimo contó qué estaba haciendo la China Suárez mientras sus nietas tenían 40 grados de fiebre: "Es una provocación"

Nora Colosimo volvió a referirse públicamente a la situación que atraviesan sus nietas, Francesca e Isabella, en medio del conflicto familiar que involucra a Wanda Nara y Mauro Icardi. La madre de la empresaria habló en LAM (América TV) y apuntó contra la China Suárez a raíz de una publicación que realizó en sus redes sociales.

La actriz había compartido imágenes en bikini mientras disfrutaba de una jornada soleada. Luego de recibir comentarios negativos sobre su aspecto físico, respondió a las críticas y aseguró que no le daban demasiada importancia. Además, destacó que podía estar a las 17 horas disfrutando de su día sin responsabilidades.

La publicación generó la reacción de Nora Colosimo , quien puso el foco en la situación de sus nietas . Según manifestó en el programa conducido por Ángel de Brito, las niñas se encontraban en la casa de su padre y atravesaban un cuadro de salud que les impedía asistir al colegio: “ A mí me interesa lo que le hace a mis nietas y no lo puedo soportar. Están en la casa de su papá, enfermas, no van al colegio. 40 grados de fiebre, se contactaron con Wanda, pasó su credencial. ¿A vos te parece salir a decir hoy que está tomando sol? Me pregunto: ¿con quién estaban?” , cuestionó Colosimo.

La fuerte crítica de Nora Colosimo a la China Suárez

La madre de Wanda Nara continuó con sus cuestionamientos y apuntó tanto contra la actriz como contra Mauro Icardi por la manera en que, según su relato, se desarrolló la situación mientras las menores permanecían enfermas: "El papá quiere verlas y se va a tomar sol. Si están enfermas, estás con ellas, no las dejás encerradas y te vas a la pileta. Es una provocación de ella. Innecesario. Justo en el día que Wanda está con el programa. Es una provocadora".

Además, Colosimo llevó la discusión hacia la educación de las niñas y planteó un interrogante sobre la escolarización de las hijas de la China Suárez, fruto de sus relaciones con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré: “Si es tan buena madre, ¿por qué no se preocupa por escolarizar a sus hijas o está esperando que su pareja les pague el colegio?”, lanzó la madre de Wanda.

Nora también sostuvo que las situaciones relacionadas con el conflicto familiar terminan repercutiendo sobre Francesca e Isabella y destacó una decisión que, según contó, tomó su hija para favorecer el vínculo entre las niñas y su padre: “Estas cosas no las ponen bien a ellas. Wanda fue generosa porque les dijo que se quedaran con el papá para disfrutarse”, sostuvo.

El relato de Nora sobre sus nietas

Durante su intervención en LAM, Colosimo también compartió una escena que protagonizó recientemente junto a una de sus nietas. Según relató, se cruzó con Mauro Icardi mientras ambos circulaban en sus respectivos vehículos: “El otro día me lo encontré, se ve que venían detrás mío en el auto. Una de mis nietas me dijo: 'Si lo veo, lo abrazo'”, relató Nora, al referirse al vínculo de las menores con su padre.