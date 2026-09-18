Sorpresa total: Tini Stoessel habría invitado a Emilia a su casamiento porque "se amigaron"

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul avanzan con los preparativos de su boda y cada vez se conocen más detalles: cómo es la invitación y quiénes estarán.

Cada vez falta menos para el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, y de a poco comienzan a trascender detalles sobre la celebración que reunirá a familiares, amigos y figuras del mundo del espectáculo. En las últimas horas se conoció cómo es la invitación que recibieron los elegidos para compartir el esperado momento con la pareja.

La información fue difundida este 17 de septiembre y permitió conocer algunos detalles del diseño de la tarjeta. Uno de los elementos que más llamó la atención es una flor azul, un detalle especialmente elegido por Tini y que ocupa un lugar destacado dentro de la propuesta visual de la invitación.

Según se informó en televisión, la boda tendría lugar el sábado 19 de diciembre a las 21, en Dok Haras , ubicado en Exaltación de la Cruz . El evento contaría con alrededor de 300 invitados , entre familiares, amigos y personas del entorno cercano de la pareja.

Emilia Mernes, entre las invitadas a la boda de Tini y Rodrigo De Paul

Uno de los nombres que aparece entre los invitados, y que más sorprendió, es el de Emilia Mernes, cuya relación con Tini Stoessel había quedado en el centro de distintas versiones durante los últimos meses. La distancia entre ambas artistas había generado especulaciones sobre un supuesto enfrentamiento, aunque ahora trascendió que habrían mantenido una conversación para aclarar la situación.

En LAM (América TV), Pilar Smith contó detalles sobre la lista de invitados y aseguró: "Está invitada Emilia y Duki, me lo confirman allegados a Tini. Que se amigaron". La panelista también señaló que Lizardo Ponce, quien durante años mantuvo una estrecha amistad con Tini, no formará parte de la celebración. Según la información difundida, la decisión habría sido tomada por la propia cantante.

Además, Smith mencionó un particular movimiento en las redes sociales que involucró a Tini, Rodrigo De Paul y Emilia Mernes. "De Paul sigue a Emilia, Emilia sigue a De Paul y a Tini. Esto demuestra que hay un acercamiento. Tini no la sigue, pero es inminente. Aparentemente, esto no fue el problema", explicó. De esta manera, mientras avanza la organización del casamiento, también comienzan a conocerse algunos de los nombres que acompañarán a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en una celebración que promete reunir a buena parte de su círculo cercano.