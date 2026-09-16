Revelaron cuál es exactamente el patrimonio de Tini Stoessel y ponen en duda las versiones de que su padre la estafó: "todo lo que se ha dicho ha sido fatal"

La situación familiar de Tini Stoessel continúa generando repercusiones mientras Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera mantienen un perfil bajo frente a las versiones que circulan. En las últimas horas, Moria Casán aportó nuevos detalles sobre el conflicto y mencionó cuáles serían algunos de los bienes que la cantante tendría registrados a su nombre.

La información surgió luego de que se conociera que La One mantiene contacto con los padres de la artista. Sin embargo, Moria se encargó de aclarar que sus dichos no provienen directamente del círculo íntimo de la familia: "No quiero decir que es algo que me llega del riñón de la familia ni nada, es información y punto ", sostuvo.

Durante su intervención, la conductora y panelista hizo especial hincapié en la situación económica de Alejandro Stoessel y rechazó las versiones que señalaban que habría intentado quedarse con parte de los ingresos de su hija: " Alejandro nunca tocó un peso del dinero de Tini , se aclara. Nunca pidió el 50%", comenzó aclarando sobre el supuesto acuerdo que tendrían.

Las propiedades de Tini Stoessel

Luego, Moria enumeró distintos inmuebles que, de acuerdo con la información que compartió, estarían a nombre de la cantante: "Ella tiene propiedades a su nombre: su casa, un departamento en La Lucila, una casa en Martínez, una casa en Cariló y el 50% de una casa en Miami". La lista no terminó allí.

Según explicó Casán, Tini también tendría participación en otro inmueble ubicado en Estados Unidos: "tiene el 25% de un departamento compartido en Miami para que puedan acceder a todo con su familia, acordado así para que puedan acceder todos los servicios del mismo y no figurar como invitada".

A esos bienes se sumarían otros recursos financieros que, siempre según los dichos de Moria, estarían bajo control exclusivo de la cantante. En ese sentido, aseguró que "tiene una cuenta bancaria con mucho dinero solamente a su nombre, una tarjeta de crédito sin límite en Miami a su nombre".

Moria defendió a Alejandro Stoessel

En medio de las versiones relacionadas con la familia, Moria Casán también se refirió a la situación vinculada con Futtura, proyecto relacionado con la carrera de Tini Stoessel. La One sostuvo que Alejandro no tendría intenciones de obtener beneficios económicos de las ganancias del proyecto y expresó públicamente su respaldo al padre de la cantante: "No quiere absolutamente nada de las ganancias de Futtura".

Finalmente, Moria resumió su postura sobre la situación familiar con una contundente defensa de Alejandro Stoessel: "Para los padres de Tini, todo lo que se ha dicho ha sido fatal. Esta chica está protegida y el hombre es digno", concluyó.