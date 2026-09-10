Tini Stoessel sorprendió con su mensaje vinculado a su conflicto familiar y profesional con su padre, Alejandro Stoessel.

Tini Stoessel le tiró una fuerte indirecta a su padre en pleno show y le marcó la cancha

Tini Stoessel cerró su serie de presentaciones en México con un mensaje dirigido a sus seguidores que rápidamente despertó interpretaciones sobre su situación personal. La cantante, que continúa llevando su espectáculo Futttura por distintos escenarios, habló del significado que tiene para ella el proyecto y puso el foco en el trabajo que realizó para concretarlo.

Durante su presentación en Monterrey, la artista agradeció el acompañamiento de sus fans y destacó especialmente el vínculo que mantiene con su último show. Sus palabras fueron interpretadas como referencia al conflicto que atraviesa con su padre , Alejandro Stoessel , en medio de su disputa legal y económica por los derechos vinculados a su carrera.

En uno de los momentos más destacados de la noche, Tini remarcó el nivel de participación que tuvo en la creación de Futttura y dejó en claro cuánto representa el espectáculo para ella: “Amo hacer Futttura porque escribí hasta la coma de este show, es muy mío, en cada show que hago dejo mi corazón y mi alma” , expresó la cantante frente al público mexicano.

La declaración cobró especial relevancia debido a las versiones que durante los últimos meses se dieron a conocer sobre un distanciamiento entre Tini y su familia. El vínculo con su padre quedó particularmente bajo la lupa, teniendo en cuenta que Alejandro Stoessel estuvo vinculado durante años a la carrera profesional de la artista y hasta hace un tiempo se desempeñaba como su manager.

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Si bien Tini no mencionó directamente a Alejandro Stoessel ni hizo referencia explícita a una disputa familiar durante su presentación en Monterrey, su énfasis en remarcar que Futttura es un proyecto profundamente personal reavivó las especulaciones. El mensaje llegó mientras la artista continúa consolidando una etapa profesional en la que tomó un rol cada vez más activo en las decisiones vinculadas con su música y sus espectáculos.