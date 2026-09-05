Bomba: Santi Maratea habló por primera vez de su romance con Tini Stoessel y sorprendió a todos

El influencer mencionó los rumores que indicaban que tuvo una relación con la cantante hace ya cinco años.

Santi Maratea volvió a quedar en el centro de la escena al referirse a los viejos rumores que lo vincularon sentimentalmente con Tini Stoessel . La conversación surgió durante una entrevista con Luis Novaresio, quien aprovechó para preguntarle al influencer por aquella versión que había circulado años atrás y que volvió a tomar fuerza en medio del difícil momento personal que atraviesa la cantante.

Con una sonrisa y en tono distendido, el creador de contenido negó que actualmente mantenga una relación con la artista. “No estoy con Tini. Solo decir que es una dulce y que le deseo lo mejor” , expresó cuando el comunicador le planteó directamente si estaba en pareja con la cantante. Sin embargo, la respuesta abrió la puerta a nuevas preguntas sobre el supuesto vínculo que habrían tenido en el pasado.

El conductor insistió con aquella versión y bromeó al asegurar que “no pasó ni volverá a ocurrir” , una frase que el hincha de Independiente repitió entre risas. Ante la insistencia, el mediático dejó una respuesta que volvió a despertar las especulaciones: “No sé… fue hace mucho tiempo” . El presentador, atento a la reacción, aprovechó para remarcar que entonces algo de aquel rumor podía haber sido cierto.

Finalmente, el actor aclaró que las versiones hablaban de un supuesto romance ocurrido hace un lustro y buscó quitarle dramatismo a la situación. “No, dicen que estuve en el 2021. Pasaron muchos años desde 2021”, explicó Maratea, antes de volver a destacar las cualidades de la cantante y referirse al conflicto familiar que actualmente atraviesa.

El deseo de Santi Maratea para Tini en su mal momento

“Solo digo que es muy dulce, Tini. Le deseo lo mejor con todo esto que le está pasando”, afirmó el influencer, en una clara muestra de apoyo hacia la artista. Sus declaraciones se produjeron mientras la ex protagonista de Violetta atraviesa una fuerte tensión con su padre, Alejandro Stoessel, vinculada a cuestiones económicas y al manejo de distintos aspectos de su carrera profesional.

En los últimos días, la intérprete rompió el silencio sobre esa situación y aseguró que se encuentra firme en sus decisiones, mientras continúa con sus compromisos laborales. Luego de regresar a los escenarios en México, la artista recibió el respaldo de sus seguidores y de distintas figuras del ambiente, entre ellas Santi, quien evitó profundizar sobre el pasado pero eligió acompañarla públicamente.

La referencia a 2021 volvió a instalar el interrogante sobre un romance que durante años circuló en redes y medios de espectáculos. Aunque Maratea no confirmó de manera explícita que haya existido una relación, tampoco cerró completamente la puerta a aquella versión, al señalar que se trata de un episodio ocurrido hace varios años y que actualmente no existe un vínculo sentimental entre ambos.