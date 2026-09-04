La razón por la cuál Gastón Trezeguet se baja de Gran Hermano antes de la final.

Gastón Trezeguet , histórico integrante de los paneles de debates del reality de Telefe , no formará más parte de los ciclos de Gran Hermano . Esta semana confirmó en sus redes que las últimas dos semanas del reality no lo tendrán entre el grupo de analistas y explicó también el motivo.

Si bien en algún momento se rumoreó que la decisión estaba ligada a un problema con sus compañeros, otros decían que era entre él y la producción. Pero Gastón negó todo y aclaró que la realidad era mucho más simple.

"Antes de saber que el programa iba a durar más tiempo organice mis vacaciones pensando que terminaba en la fecha estipulada. Me pierdo las dos últimas semanas. Que gane la mejor", aclaró en sus redes sociales el ex Gran Hermano .

Cuando fue contratado por Telefe, estaba previsto que Gran Hermano iba a terminar las primeras semanas de agosto. Sin embargo, el ritmo diario hizo que los plazos se fueran extendiendo y se fijara la gran final para el 14 de septiembre. Lamentablemente, Gastón no tuvo chances de reprogramar su viaje y por eso se irá antes de tiempo.

Santiago del Moro confirmó el jueves que este fin de semana se realizará la última cena de nominadas de esta edición y que el día lunes se conocerá el nombre de la nueva eliminada. Así, cuatro jugadoras vivirán su última semana de juego hasta que el lunes 14 se descubra quién es la ganadora. El resto de esa semana, Telefe tendrá ciclos especiales con finalistas, aunque esa grilla todavía no fue confirmada oficialmente.

La situación de Laura Ubfal

Laura Ubfal soltó una bomba en La Linterna (Bondi Live). La periodista y panelista de Gran Hermano reveló que está pensando en dar un paso al costado del panel del reality de Telefe. Según detalló, atraviesa un fuerte cruce con sus compañeras Eugenia Ruiz y Eliana Guercio, y decidió compartir sus dudas al aire, mientras leía los comentarios que le llegaban por el chat del streaming.

"Ustedes qué opinan. ¿Me quedo o me voy? ¿Tiene sentido seguir en el panel?", planteó Ubfal, profundamente afectada por la situación. Lejos de guardarse nada, la periodista fue durísima con sus colegas: "Me siento incómoda Y no quiero contestarles. No quiero iluminarlas. No tienen con qué empezar a hablar. Eugenia estuvo en un Gran Hermano, no estudió periodismo, ni comunicación, se sentó en un panel y lo único que sabe es hablar pavadas. Y por el lado de Guercio también. Estuvo en teatro de revistas, algunas comedias, y se terminó su carrera. No estudió nada. Es gente muy limitada. Lo único que saben es bardear", disparó.

Para cerrar, Ubfal reveló que el conflicto también se traslada fuera de cámara: "Fuera de cámara dicen cosas referidas a mi persona, a mi cuerpo, y a un montón de cosas. No tengo ganas de aguantar eso", sentenció, dejando abierta la puerta a su posible salida del ciclo.