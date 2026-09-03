Rolando Figueroa ratificó en Houston que Vaca Muerta es una política de Estado para Neuquén

El gobernador expuso la continuidad de la política hidrocarburífera en el eje de su intervención durante Shale in Argentina.

El gobernador, Rolando Figueroa , sostuvo que los cambios de administración provincial no alteraron la estrategia hidrocarburífera provincial en Los últimos años. Respaldó las reformas impulsadas por Javier Milei, aunque marcó su distancia política, y defendió las regalías variables y los beneficios tributarios como herramientas para sostener la competitividad.

El mandatario llevó a Houston un mensaje dirigido especialmente a los inversores: más allá de los cambios de gobierno y de las disputas políticas, Neuquén mantendrá el rumbo que permitió el desarrollo de Vaca Muerta.

El gobernador expuso la continuidad de la política hidrocarburífera en el eje de su intervención durante Shale in Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the World, el encuentro organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

“Lo que nunca ha cambiado en la provincia ha sido la política hidrocarburífera como política de Estado, brindando seguridad jurídica”, afirmó. En la primera fila se encontraba el exgobernador Jorge Sapag, a quien Figueroa reconoció como uno de los dirigentes que recorrió el exterior cuando todavía era necesario convencer a empresas y gobiernos de que Vaca Muerta podía convertirse en un desarrollo de escala mundial.

El mandatario buscó mostrar que la estrategia neuquina atravesó distintas administraciones y que su llegada al gobierno, en diciembre de 2023, no implicó una ruptura. La provincia cambió de signo político después de más de seis décadas de gobiernos del Movimiento Popular Neuquino, pero preservó la orientación central de su política petrolera.

Las reformas que acompañó Neuquén

En Houston dejó claro que la estabilidad no depende solamente de una norma, sino de un acuerdo político construido durante años alrededor de la explotación de los recursos.

Figueroa complementó ese planteo con un respaldo a las reformas introducidas por el gobierno de Javier Milei. Destacó los cambios en la Ley de Hidrocarburos y la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que otorgó estabilidad fiscal, redujo la alícuota del Impuesto a las Ganancias y habilitó mecanismos de amortización acelerada.

Antes de que esa valoración pudiera interpretarse como un alineamiento político, hizo una aclaración: “No soy del partido político del presidente Milei”. Se definió como parte de una fuerza provincial, pero sostuvo que la Argentina inició un cambio de orientación que difícilmente pueda revertirse.

“Creo que la Argentina no va a volver para atrás”, aseguró. Para respaldar esa afirmación mencionó el interés inversor y los proyectos de infraestructura destinados a llevar la producción de Vaca Muerta hacia los mercados internacionales.

El gobernador planteó que la Nación estableció el marco general y que Neuquén incorporó instrumentos propios para reducir costos. Uno de ellos es el esquema de regalías variables acordado para el gas que abastecerá el proyecto Argentina LNG, liderado por YPF.

La alícuota partirá del 7,5% y podrá subir hasta el 12%, de acuerdo con el precio internacional. La provincia resignará ingresos cuando los valores sean bajos para evitar que el proyecto pierda competitividad, pero cobrará el porcentaje pleno cuando el mercado permita una mayor rentabilidad.

“Nosotros creemos que Vaca Muerta es resiliente a la baja de precios”, afirmó Figueroa. La preocupación no es abstracta: el crecimiento de la oferta internacional y la reactivación de otros productores pueden presionar sobre los precios del petróleo y del gas durante las próximas décadas.

La estrategia provincial también contempla beneficios en Ingresos Brutos para las empresas que se instalen en parques industriales. El municipio de Neuquén, según recordó el gobernador, ofrece una exención de tributos locales. La provincia puede llevar a cero la carga de Ingresos Brutos, aunque condicionada al cumplimiento de requisitos y a la contratación de trabajadores neuquinos.

El mensaje combinó así incentivos con exigencias. Neuquén está dispuesta a reducir impuestos para atraer inversiones, pero pretende que la expansión de Vaca Muerta se traduzca en empleo y en el crecimiento de proveedores locales.

Figueroa incluyó en ese esquema a los sindicatos y a las pequeñas y medianas empresas. Reconoció la participación gremial en las discusiones sobre productividad, pero también advirtió que el origen neuquino de una compañía no alcanza para garantizarle contratos. “Las empresas pymes no tienen ningún privilegio. Tienen que ser competitivas”, afirmó.

Al finalizar la jornada desarrollada en el lujoso Grand Ballroom Salón de Post Oak Hotel, en pleno corazón financiero de Houston, el gobernador expuso una definición que atraviesa su política energética: conservar la estabilidad que reclama el capital, ofrecer alivios fiscales cuando resulten necesarios y, al mismo tiempo, exigir que una parte mayor del negocio permanezca en Neuquén.