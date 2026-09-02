El fuerte mensaje de Rolando Figueroa en Washington sobre el futuro de Vaca Muerta

Ante inversores y especialistas internacionales, el gobernador trazó el horizonte de la provincia. Advirtió que el salto exportador debe encararse como un "desafío generacional".

El gobernador Rolando Figueroa participó este martes en Washington de un encuentro organizado por el Atlantic Council para analizar las oportunidades energéticas de la Argentina. Allí expuso sobre el potencial de Vaca Muerta y la capacidad que tiene Neuquén para exportar al mundo.

Durante su presentación, Figueroa aseguró que en torno a la producción de Vaca Muerta “se han unido todos los actores” y se trabajó en la normativa necesaria para “lograr ser competitivos y eficientes”.

El gobernador destacó la importancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que “nos hace más competitivos y da previsibilidad”. Aunque consideró que, en el caso de la provincia del Neuquén, “la previsibilidad siempre ha estado presente”.

“No lo hemos tomado como un desafío de un partido político todo lo que estamos viviendo, lo hemos tomado como un desafío generacional ”, dijo Figueroa y enfatizó: “De ninguna manera lo consideramos como sectorial o de un partido político”.

Además, afirmó que “los neuquinos lo hemos tomado con una gran responsabilidad”. “No es solo poner de pie a Neuquén, sino que estamos convencidos de que, a partir del trabajo de la provincia, se va a poner de pie la Argentina”, agregó.

Dijo que el foco de la provincia está puesto en generar no solamente el desarrollo del gas y el petróleo, sino en “la transformación de Neuquén desde el minuto cero”. “Es fundamental ya reinvertir bien los fondos que se están originando a partir de nuestro subsuelo”, añadió.

Historia petrolera y más infraestructura

“Sin lugar a dudas, en la Argentina se ha tomado a este horizonte de desarrollo como una gran oportunidad ”, señaló y expresó que “se han unido todos los actores y cada uno ha establecido la normativa para poder lograr ser competitivos y eficientes”.

Figueroa destacó la presencia en el encuentro del exgobernador Jorge Sapag y su tarea para el desarrollo de Vaca Muerta a partir de las primeras explotaciones no convencionales. Además, enfatizó que Neuquén cuenta con una política de Estado “para el desarrollo de nuestra infraestructura”.

NEUQUÉN, MOTOR ENERGÉTICO DE LA ARGENTINA



Cerramos una intensa jornada de reuniones en Washington D.C. con nuestra participación en el encuentro del @AtlanticCouncil sobre las oportunidades energéticas de la Argentina. Mostramos el potencial de Vaca Muerta y la capacidad de… pic.twitter.com/3g4uFkdhxi — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) September 2, 2026

“La provincia del Neuquén hace 100 años que es petrolera y desde 2013 estamos con los yacimientos no convencionales”, recordó el gobernador y añadió: “Lo importante que se generó ahora es que la normativa nos permitió poder encarar este nuevo paradigma de la abundancia. Toda nuestra productividad marginal va para exportación”.

Se refirió a “la normativa nacional que se ha establecido” y remarcó que “acompañamos con la normativa provincial”. “Somos un complemento y trabajamos en equipo”, dijo.

Por último, Figueroa agradeció la invitación al encuentro y destacó el trabajo del embajador de la Argentina en Estados Unidos, Alejandro Oxenford y todo su equipo en la organización de actividades “para poder brindar todas las explicaciones y las exposiciones que podemos dar acerca de nuestra provincia y nuestro país”.