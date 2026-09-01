Más de 1.200 familias en Neuquén capital contarán con gas y cloacas

En el sector 7 de Mayo llevan más de dos décadas esperando por los servicios básicos. Desde la Municipalidad y Provincia recorrieron las obras para comprobar el avance.

Casi 1300 familias que viven en el sector 7 de Mayo , en la zona oeste de Neuquén capital, contarán en noviembre con el servicio de gas natural y cloacas . Después de más de 20 años de espera, el próximo invierno tendrán el servicio en sus hogares para hacer frente a las bajas temperaturas.

La secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini , recorrió el avance de la obra de gas y aseguró que está previsto finalizar los trabajos en noviembre. En total, son 1286 las familias impactadas por una obra histórica para ese sector de la ciudad.

“Se está trabajando un montón para que esta obra, que tenía 10 meses de duración, pueda anticiparse por lo menos 90 días. Queremos que a los vecinos les ocurra algo tan significativo: el invierno próximo tener gas”, sostuvo Pasqualini.

La funcionaria destacó que el Plan Dale Gas continúa avanzando en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

En este sentido, recordó que al inicio de la gestión del intendente Mariano Gaido eran 24 los sectores que debían ser regularizados y que actualmente ya son 23 los que cuentan con este proceso finalizado.

“Lo que nosotros a menudo decimos, y que plantea el intendente junto con el gobernador de la provincia, es que tenemos que llegar con sustentabilidad social a todos los barrios”, expresó.

Pasqualini detalló que en el sector 7 de Mayo son 1.286 las familias que serán alcanzadas por las obras de gas y cloacas. Además, explicó que todavía quedan 16 manzanas pendientes de la conexión a la red eléctrica, trabajos que también se encuentran en marcha. Una vez finalizadas estas obras, se avanzará con la construcción de cordones cuneta.

Por otra parte, señaló que, una vez concluida la obra de gas, se atenderá el pedido de los vecinos y vecinas para mejorar el espacio verde del sector.

“Por supuesto que va a llegar, porque cuando hablamos de calidad de vida, tiene que ver con esto. El 60% de la población de la ciudad de Neuquén es joven, y cuando hablamos de jóvenes, hablamos de familias que tienen chicos y que necesitan un espacio verde y recreativo para jugar”, manifestó.

Más de 1.200 familias del sector 7 de Mayo tendrán gas.

Junto al Gobierno Provincial seguimos trabajando para que el crecimiento de Neuquén llegue a cada barrio y se traduzca en hechos concretos.

Más infraestructura es más calidad de vida. #DaleGas pic.twitter.com/SFHm3FphdD — María Pasqualini (@tanapasqualini) September 1, 2026

Por su parte, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, recordó: “Estamos en un acuerdo que venimos ya trabajando hace un tiempo junto al municipio y la provincia para regularizar y llevar todos los servicios a este sector”.

Gas y cloacas para atender un reclamo histórico

La funcionaria destacó los avances de la obra integral que lleva gas, agua potable, cloacas y energía eléctrica a seis barrios del oeste capitalino. Se trata de una intervención articulada entre la Municipalidad y la provincia para regularizar la situación dominial e incorporar a 7 de Mayo, 2 de Mayo, Pacífica, Morro, Juvenil y Nueva Jerusalén a la trama urbana formal.

Los frentes de trabajo priorizan el tendido de redes subterráneas como paso previo a la consolidación de los espacios verdes y recreativos del sector. Las cuadrillas avanzan actualmente con las tareas de cloacas y la red de gas en el barrio 7 de Mayo, manteniendo encuentros continuos con las comisiones vecinales para detallar el proyecto técnico y certificar cada etapa del cronograma.

Bertoldi enfatizó el objetivo de estas tareas para la integración territorial: “De eso se trata, de llevar calidad de vida a cada rincón de la provincia y en este caso en particular a la ciudad capital”.

Una obra compleja por las características del sector

Por su parte, el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, destacó que la obra se lleva adelante de manera conjunta entre el municipio y el gobierno provincial.

El funcionario explicó que se trata de una obra compleja debido a las características geográficas del sector y a las dimensiones variables de las calles.

“Es una obra compleja por la geografía del lugar y por las calles que, en muchos sectores, no tienen el mismo ancho. Esto hace que el trabajo sea diario y que la complejidad sea mayor que en cualquier otro lugar”, señaló.

Zapata también destacó el trabajo conjunto que se viene realizando con los vecinos del sector y remarcó la importancia de aumentar la presencia de los equipos en el territorio para reducir los tiempos de ejecución.

“Estamos trabajando ahora con dos frentes de acción y, a partir de la semana próxima, vamos a agregar un nuevo sector con otro frente de acción. La idea es terminar para el mes de noviembre esta obra tan significativa para los vecinos”, finalizó.