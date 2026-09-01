Tensión en Nueva York: amenazó a la Policía con dos cuchillos tras matar a una persona y fue abatida

El ataque ocurrió a plena luz del día en Times Square. La agresora, una mujer de 49 años, apuñaló a dos peatones y provocó la muerte de una joven de 32.

La Policía de Nueva York dijo que se trató de un ataque aleatorio y sin provocación.

Una mujer armada con dos cuchillos de cocina desató un brutal ataque en pleno Times Square , una de las zonas más transitadas de Nueva York , en Estados Unidos . En un lapso inferior a los 30 segundos y sin mediar palabra, la agresora apuñaló en el abdomen a un hombre y luego le asestó una estocada mortal en la misma zona a una joven .

Ambas víctimas fueron derivadas de urgencia a centros de salud de la ciudad. El hombre de 68 años continuaba internado en condición estable, mientras que los médicos del hospital al que fue trasladada la mujer de 32 años certificaron su deceso horas más tarde, debido a la gravedad de las heridas.

Tras efectuar esas puñaladas, la atacante corrió en dirección a una dependencia policial cercana, y en ese trayecto fue rodeada por diez agentes que le exigieron durante cuatro minutos que arrojara el armamento.

Lejos de acatar la orden, la mujer profirió amenazas directas contra el personal. "No voy a soltar nada, preferiría matarlos a los dos. ¡Los mataré!", exclamó.

Ante la negativa verbal, las fuerzas de seguridad aplicaron una pistola de descarga eléctrica Taser para neutralizarla, pero el dispositivo no detuvo su marcha. Y cuando la mujer se abalanzó hacia ellos blandiendo los dos cuchillos, dos oficiales accionaron sus armas reglamentarias.

La policía de Nueva York abate a una mujer que previamente había matado a otra e herido a una tercera durante un ataque con cuchillo en Times Square. pic.twitter.com/udcK9BsYOi — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 31, 2026

La atacante cayó herida en la vereda ante la mirada de decenas de personas y luego recibió maniobras de primeros auxilios en el lugar. Por último, fue derivada a una clínica local, donde se confirmó su muerte.

Quién es la agresora que sembró el pánico en Nueva York

La autora de la agresión fue identificada como Patricia Cisneros, una residente del distrito de Queens de 49 años. Las autoridades confirmaron que la Policía registraba un seguimiento por padecimientos en su salud mental ocurridos entre 2018 y 2019, aunque aclararon que no figuraban arrestos previos ni antecedentes penales en su expediente.

La jefa de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, descartó en una rueda de prensa cualquier vínculo con organizaciones terroristas. "Creemos que se trató de un ataque aleatorio y sin provocación", deslizó.

En esa línea, remarcó la peligrosidad del suceso al señalar que "esta fue una situación extraordinariamente peligrosa que se desarrolló en el corazón de Times Square".

Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani confirmó el saldo fatal del operativo y la reserva de las identidades de las víctimas hasta notificar formalmente a sus allegados. "Me entristece profundamente informar que una de las víctimas ha fallecido, al igual que la presunta autora", expresó el funcionario. Al mismo tiempo, destacó que la intervención policial evitó "que un ataque horrible fuera aún peor".

"Sabemos que la vida de esas familias ha quedado destrozada por lo ocurrido hoy, y seguiremos teniéndolas presentes en todo momento, durante las horas, los días y las semanas que transcurran a partir de ahora", completó el funcionario.

Cómo fueron los ataques: los videos que se difundieron en las redes

Testigos difundieron en la red social X diversos videos captados con sus teléfonos celulares. En las imágenes se observa a Cisneros vestida con pantalón tejano, camiseta rosa y un bolso cruzado, mientras empuña ambos cuchillos frente a los policías.

Today in Times Square when tasers don't work pic.twitter.com/aALVDZgYD0 — The E ManStreet PHD (@DETECTIVE4LIFE) August 31, 2026

"La mujer sostenía los dos cuchillos en sus manos. Intentaron frenarla con la descarga eléctrica antes de que se abalanzara sobre la patrulla y le dispararon dos veces", contó un testigo al canal de noticias local PIX11.

El operativo de seguridad obligó al cierre temporal del tránsito peatonal para que los peritos forenses realizaran la recolección de pruebas e inspección de manchas de sangre sobre la vía pública. Una vez finalizadas las tareas, restituyeron la circulación en la zona.