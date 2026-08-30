Golpe al narcomenudeo en Neuquén: 12 detenidos, droga, armas y más de $8 millones secuestrados.

Más de un centenar de efectivos de la División Antinarcóticos de la Policía del Neuquén desplegaron un amplio operativo en Cuenca XV , en la zona oeste de la capital, que terminó con 12 personas detenidas y una importante cantidad de droga, dinero y armas secuestrada.

En total se realizaron 12 allanamientos , que comenzaron alrededor de las 21 del 27 de agosto y se extendieron durante unas cinco horas . Como resultado, además de las detenciones, se clausuró preventivamente una vivienda y se incautaron distintos elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.

Entre los principales elementos secuestrados se encontraron 123,05 gramos de clorhidrato de cocaína y 79,40 gramos de marihuana , además de semillas de cannabis.

Los investigadores también encontraron seis balanzas, utilizadas presuntamente para el fraccionamiento de las sustancias, y más de 8,4 millones de pesos.

A esa suma se agregaron dólares y pesos chilenos, que también fueron secuestrados durante los procedimientos.

Cinco armas y seis vehículos

El operativo permitió además sacar de circulación cinco armas de fuego y municiones, junto con seis vehículos y teléfonos celulares que ahora serán analizados en el marco de la causa.

La cantidad y diversidad de los elementos encontrados son considerados de importancia para avanzar sobre la estructura investigada y determinar el rol que cumplía cada una de las personas involucradas.

Una investigación que comenzó en mayo

La causa se inició el 12 de mayo de 2026, luego de un requerimiento de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad para investigar a una familia sospechada de dedicarse a la venta de estupefacientes.

A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a relevar distintos puntos de venta ubicados en el oeste de la ciudad y lograron establecer, según la pesquisa, la existencia de una estructura familiar vinculada con el tráfico de sustancias psicoactivas.

Con esa información, la Justicia autorizó los allanamientos que finalmente se concretaron el jueves 27 de agosto.

La ofensiva contra el narcomenudeo

Desde el Gobierno provincial destacaron que el resultado del procedimiento forma parte de una estrategia para profundizar la lucha contra el narcomenudeo, considerado la expresión más cercana del circuito del narcotráfico en los barrios.

La política incluye el refuerzo de la Policía con nuevos patrulleros, armamento, capacitación y herramientas tecnológicas, entre ellas las pistolas Taser.

La estrategia provincial también apunta a incrementar los procedimientos y las investigaciones contra las redes dedicadas a la comercialización de drogas, con el objetivo de desarticular los puntos de venta que funcionan en distintos sectores de la ciudad.

El operativo de Cuenca XV se suma así a una serie de procedimientos que buscan avanzar sobre el circuito de venta de estupefacientes y llevar ante la Justicia a quienes participan de estas organizaciones.