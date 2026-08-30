Operativo Nieve: inédito rescate de tres familias varadas en la ruta 27.

El operativo se realizó en la zona de Trolope y Puente del Agrio y coordinado entre comisaría 40, municipio, Salud y la contratación de los servicios de Caviahue Aventura.

Una madrugada de un arduo trabajo se llevó adelante sobre la ruta 27, donde tres familias habían quedado varadas en la zona de Trolope y Puente del Agrio y se puso en marcha el Operativo Nieve para su rescate , destinado a brindar asistencia y garantizar la seguridad de quienes transitan por las rutas de la provincia durante la temporada invernal.

El procedimiento se realizó durante la madrugada de este domingo a 10 kilómetros de Caviahue . Trabajaron en conjunto entre efectivos policiales de la comisaría 40, municipalidad, salud y servicios de asistencia como Caviahue Aventura , que permitió trasladar a los turistas hasta la ciudad, donde se encuentran ahora sanos y salvos.

El intendente de la localidad neuquina, Oscar Mansegosa, publicó en sus redes sociales un video del momento de rescate. En el mismo, se puede escuchar a uno de los participantes del operativo relatar lo ocurrido: "Logramos que se de vuelta esa camioneta desencajada", detalló.

Las familias, todos turistas, lograron ser evacuadas alrededor de las 4 de la madrugada. Tras ser inspeccionados por personal de salud, todos fueron trasladados hasta sus respectivos establecimientos hoteleros, donde quedaron alojados.

El operativo forma parte de las acciones de Operativo Nieve 2026, destinadas a brindar asistencia y garantizar la seguridad de quienes transitan por las rutas de la región durante la temporada invernal.

Rescate de una familia en la nieve: se les rompió la camioneta y quedaron varados más de un día

A principios de agosto, una familia integrada por dos adultos y dos niños fue rescatada en el paraje Ñireco, a unos 50 kilómetros de Zapala, luego de permanecer más de un día aislada en medio del intenso temporal de nieve que afectó a la región.

La camioneta en la que viajaban sufrió un desperfecto mecánico cuando se dirigían a llevar pastura para animales, lo que los obligó a refugiarse en un puesto precario hasta que pudieron pedir ayuda.

El operativo fue realizado por efectivos de la División Brigada Rural Zapala, quienes caminaron unos 800 metros sobre nieve de casi un metro de altura para llegar hasta el lugar donde se encontraba la familia.

En diálogo con LM Neuquén, el comisario Carlos Salazar, jefe de la División Brigada Rural Zapala, relató cómo se desarrolló el procedimiento y destacó que, pese a las difíciles condiciones climáticas, los cuatro integrantes fueron encontrados en buen estado de salud.

"Recibimos una comunicación informando esta situación y personal de la Brigada Rural salió inmediatamente a constatarla", contó Salazar.

Al llegar a la zona, los efectivos localizaron a dos puesteros que les indicaron el sitio exacto donde permanecían los damnificados: una pareja, ambos de alrededor de 44 años, junto a sus hijos, una niña de 6 años y un niño de 8.