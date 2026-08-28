Asesinato: hallaron a una empresaria muerta con cinco puñaladas en el pecho

Divina Daniela Carlos, de 34 años, fue encontrada sin vida por su hermano y autoridades policiales detuvieron a su esposo.

La joven empresaria tenía 34 años y fue hallada muerta por su hermano.

Una joven empresaria de 34 años fue encontrada asesinada en su vivienda de Piracicaba, Brasil, y su esposo quedó detenido como principal sospechoso del crimen. La víctima, identificada como Divina Daniela Carlos, presentaba al menos cinco heridas de arma blanca en el pecho. El caso fue caratulado como femicidio.

El cuerpo fue hallado el jueves por la mañana por el hermano de la mujer, quien se acercó hasta la propiedad ubicada entre las calles Doze y TV Braúna, en el barrio Glebas Taquaral, luego de advertir que ella no estaba.

Al llegar, el hombre pudo observar el cuerpo a través de una ventana y dio aviso a las autoridades. “No ingresamos, pero pudimos ver por la ventana que el cuerpo estaba en el suelo, ya sin vida y cubierto. Así que nos comunicamos con la comisaría”, explicó el guardia municipal Clóvis Queiroz.

De acuerdo con la información preliminar de la investigación, Divina recibió al menos cinco puñaladas en el pecho. La causa quedó a cargo del 1º Distrito Policial de Piracicaba.

Detuvieron al esposo de la víctima

La principal hipótesis de los investigadores apunta contra el esposo de la mujer, Agnaldo Donizeti da Silva, de 54 años. Según la información difundida por medios locales, el hombre huyó del lugar después del crimen junto al hijo de la pareja, de 5 años.

Horas más tarde, Donizeti da Silva se presentó ante la policía y quedó detenido. El niño fue entregado al cuidado de familiares.

La pareja llevaba ocho años de relación y, además, eran socios de una ferretería. Vecinos de la zona los describieron como personas de trato cordial y aseguraron que no tenían conocimiento de conflictos o antecedentes de episodios de violencia entre ambos.

Analizan las cámaras de seguridad

Como parte de las medidas para esclarecer el crimen, los investigadores analizan las imágenes registradas por una cámara de seguridad ubicada en el ingreso de la propiedad.

El material podría aportar información sobre los movimientos registrados en el lugar y ayudar a reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el asesinato de Divina Daniela Carlos.

Brasil tuvo un récord de femicidios en 2025 con 4 muertes por día

En 2025, una década después de aprobarse la Ley del Femicidio, Brasil alcanzó la cifra récord de 1518 víctimas, es decir, cuatro mujeres por día, según informó la agencia de noticias Agencia Brasil.

El año anterior, en 2024, el país ya había establecido un récord con 1458 víctimas, según datos oficiales del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.