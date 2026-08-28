Habrá una movilización en septiembre para reclamar que se busque a los presuntos cómplices del asesino. Cuestionamientos de la hermana de la víctima.

Femicidio de Valeria Schwab: un elemento que no se investigó vuelve a enfrentar a la familia con la Justicia.

La familia de Valeria Schwab anunció que durante la primera la primera semana de septiembre se realizará una nueva movilización para reclamar avances en la investigación por el femicidio ocurrido el 14 de enero pasado en C omodoro Rivadavia , provincia de Chubut .

La confirmación fue dada por Jessica Schwab, hermana de la víctima quien por otra parte, volvió a cargar contra la investigación judicial que declaró como único culpable del asesinato a Jonathan Chacano, un albañil de 34 años que horas después se suicidó.

Jessica insistió en que hay fuertes indicios de que más personas participaron en el ataque a su hermana, algo que hasta ahora fue rechazado sistemáticamente por la Fiscalía .

También cuestionó la imposibilidad de la familia de presentarse como querellante en la causa, lo que le permitiría reclamar medidas de prueba, debido a que no hubo por el momento una apertura formal de la investigación.

Jessica Schwab, hermana de Valeria Schwab, asesinada en Comodoro Rivadavia, Chubut.

En una entrevista que le dio al medio local Seta TV, Jessica sumó un dato que hasta ahora no había sido mencionado: dijo que junto al cuerpo de Valeria, además de las llaves de su casa apareció una tercera llave que nadie sabe de quién es y que, para ella, podría llevar hacia otros culpables del homicidio

La movilización que será en septiembre pero de la que todavía no se dio una fecha firme, endrá como uno de sus principales reclamos el avance de la investigación y la necesidad de esclarecer las circunstancias en las que murió Valeria.

Siete meses sin el ADN sobre la ropa

Jessica volvió a cargar contra las demoras judiciales y los tiempos transcurridos desde el crimen.

Indicó en ese sentido que todavía no están los resultados de las pericias realizadas sobre la ropa de Valeria.

El objetivo de esos análisis, dijo, es determinar si existen otros perfiles de ADN, además del de Chacano, que puedan ser contrastados con las imágenes registradas por una cámara de seguridad, en las que aparecen dos personas en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el crimen.

La hermana de Valeria enfatizó que, a más de siete meses del asesinato, todavía la familia no recibió novedades sobre los resultados de esos estudios de ADN que, según agregó, les permitirían a los abogados de la familia avanzar con nuevas líneas de investigación.

En lo que respecta a la escena del crimen, Jessica puso el foco en un interrogante que la familia mantiene desde el inicio de la investigación pero hasta ahora no fue tenido en cuenta por la investigación judicial o, al menos, no se difundio.

La incógnita está relacionada con una llave encontrada en la escena del crimen. Jessica contó que ya fue constatado que ese elemento no pertenecía a Valeria y que apareció junto a otra llave que sí era de su hermana.

“¿De quién es esa tercera llave?”, preguntó Jessica, y reclamó que se avance en la búsqueda de una relación con su hermana y con el lugar donde ocurrió el asesinato.

Lo que se ve en las cámaras

En las imágenes registradas por cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del lugar donde apareció el cuerpo de valeria se ve pasar a dos personas.

La Justicia no le dio a la familia ninguna precisión acerca de su identificación ni sobre una eventual convocatoria para que presten declaración.

Para Jessica, no es lógico que se plantee que simplemente son personas que caminaban por el sector.

Hizo referencia a otras personas que circulaban por la ruta en ese momento y que describieron que los individuos se desplazaban de una manera que llamó la atención, mirando hacia atrás y cruzando entre los vehículos.