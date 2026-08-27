Desalojan a los miembros de la toma del predio privado por el delito de usurpación: "Se pueden comer un garrón"

La policía está notificando y liberando el predio de seis hectáreas en el barrio Los Hornitos. Anoche ya habían detenido a tres personas para formularles cargos.

Comenzó el desalojo del predio privado de las calles Pedro Genco y Fogwill , conocido entre los vecinos como "Toma La Rosa". La Justicia avanza en estos momentos con las notificaciones por el delito de usurpación contra las personas que integran la ocupación. SI bien los ocupantes aseguraban que en el predio había unas 200 familias, el relevamiento que hizo el gobierno provincial de la situación daba otra cifra: no llegaban a 70 personas.

Las familias tuvieron que desmontar las carpas y salir con los colchones del predio.

Personal policial ya trabaja sobre el terreno para desmantelar el asentamiento. Hay apoyo de la GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales) y hasta ayer no dejaban ingresar por orden judicial ni comida ni leña ni agua. Este jueves, la policía desde las 9 ingresó al predio (ya lo había hecho con la Montada y con motos) y comenzó a desarmar carpas y moradas.

Los comisarios a cargo del desalojo de la calle Padre Genco. Sebastián Fariña Petersen

La orden fue pedida hace días y estaba "vencida" por el fiscal Juan Manuel Narvárez, y autorizada por el juez Juan Manuel Kess.

Si bien se viven momentos de tensión, la toma empezaba a desinflarse tras conocerse la detención anoche de tres personas, a las que en la jornada de este jueves se les formularán cargos por el delito de usurpación. Todo se precipitó por la detención de dos mujeres y un hombre, vinculados a la organización interna de la toma del terreno privado en el oeste de la ciudad de Neuquén.

Desalojo a las familias que ocupaban el predio de la calle Pedro Genco. Sebastián Fariña Petersen

Fuentes consultadas por LM Neuquén ya habían advertido sobre el riesgo que corrían quienes permanecieran ahí: "Es un terreno privado, y se pueden comer un garrón". Todo en términos de una causa judicial.

Toma del predio privado: un delito de usurpación

Según pudo reconstruir este medio, varias personas están siendo notificadas por el delito de usurpación, un paso previo a que se les arme una causa judicial, con una pena desde los 6 meses a los 3 años de prisión.

Es, de acuerdo a lo que indican fuentes consultadas por este diario, el principal motivo por el cual parte de los ocupantes decidió desarmar sus carpas.

La diferencia con casos anteriores de tomas en la ciudad no es menor: hasta ahora, buena parte de los antecedentes recientes involucraban tierras fiscales, donde —pese a que también hubo ocupaciones de terrenos privados— se terminó llegando a algún tipo de acuerdo. Esta vez, según una fuente judicial, el escenario es distinto. "El horno no está para bollos", graficó.

La ocupación arrancó semanas atrás sobre un predio de más de seis hectáreas entre las calles Padre Genco y Fogwill, en el barrio Los Hornitos, que durante los primeros días circuló como una tierra fiscal sin dueño.

Con el correr de los días se supo que el terreno sería propiedad de una entidad intermedia —según una fuente, un club deportivo de la ciudad— que ya contaba con autorizaciones municipales para desarrollar ahí un proyecto de viviendas: 240 unidades multifamiliares y 10 dúplex, con los trabajos de cerramiento del predio a punto de comenzar cuando llegaron las primeras carpas.

Hubo algunas reuniones entre el denunciante (el desarrollador i nmobiliario del predio) y el Ministerio Público Fiscal, ya que hubo una coincidencia en algunos hechos. Precisamente en el momento en que comenzaron los movimientos de suelo en ese predio de seis hectáreas donde hay una laguna, se organizó la toma.

RUPROVI: porqué no califican para un lote

Este último miércoles, además, hubo una reunión en el Ministerio Público Fiscal entre el sector de gobierno que media en el conflicto, el denunciante privado y el Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo (IPVU), convocado para relevar quiénes de los ocupantes están o no inscriptos en el RUPROVI.

Buena parte de quienes no califican, según pudo saber este medio, quedaron afuera del registro no solo por falta de años de residencia, sino porque en algún momento ya habían "metido tierras": accedido a un lote a través del Estado y luego vendido o transferido ese beneficio.