¿Qué es una riada?: el fenómeno que arrasó en Nepal y ya dejó más de 150 muertos

El fenómeno arrasó con casas, vehículo, personas y todo a su paso. Hay más de 300 turistas desaparecidos. Las impactantes imágenes.

Ya son más de 150 las víctimas fatales de la crecida devastadora del río Bhote Koshi en Nepal , en cercanías a la frontera con China. La inundación arrasó con casas, vehículos y cientos de personas en la región de Nuwakot y las imágenes del momento se hicieron virales en redes sociales.

El origen del desastre habría sido un terremoto, que provocó un gran deslizamiento de tierra y bloqueó temporalmente el cauce del río Bhote Koshi, explicó el ministro de Relaciones Exteriores de Nepal, Shishir Khanal .

"Un terremoto ocurrió a las 8:37 (02:52 GMT) de hoy y, debido a ello, se produjo un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el río , lo que parece haber causado la inundación", explicó durante una reunión en la Cámara de Representantes en Katmandú.

Cientos de personas continúan desaparecidas o sin saber sobre su paradero. El balance oficial realizado por la Oficina del Primer Ministro nepalí detalla que se desconoce el paradero de 484 turistas (391 extranjeros y 93 nepalíes), además de 44 miembros del Ejército, 28 policías, 13 efectivos de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores de distintos proyectos hidroeléctricos.

¿Qué es una riada?: el fenómeno que arrasó a Nepal

Este movimiento sísmico provocó una riada, lo que significa una crecida repentina, rápida y violenta del caudal de un río o arroyo. Y en pocas horas puede transformar un cauce tranquilo en una masa de agua, lodo y escombros capaz de arrasar con todo a su paso.

La diferencia con una subida progresiva del agua o "tsunami de agua", es que puede avanzar con enorme velocidad y transportar barro, rocas, árboles, vehículos y restos de construcciones, dejando muy poco tiempo para reaccionar o evacuar.

Otro factor clave es la rapidez con la que se desplaza. El nivel del agua puede aumentar de forma repentina y alcanzar zonas habitadas antes de que las personas tengan tiempo suficiente para evacuar.

100 muertos y casi mil desaparecidos

Las zonas de Syabrubesi y Timure, en Rasuwa -un distrito de unos 50.000 habitantes-, resultaron especialmente afectadas. Las autoridades recopilan información para determinar el alcance definitivo de la tragedia. Por su parte, China reportó también 265 desaparecidos.

La geografía del Himalaya favorece corrientes extremadamente rápidas, lo que hace a Nepal una zona altamente vulnerable. Las grandes pendientes hacen que el agua descienda con velocidad, mientras que los valles estrechos concentran la corriente.

La situación puede agravarse durante el monzón, cuando las lluvias aumentan el caudal de los ríos. La combinación de precipitaciones, desprendimientos y deshielo convierte a las riadas en una amenaza especialmente peligrosa para las comunidades ubicadas en los valles

Gran dificultad para llevar adelante los rescates

Las zonas de Syabrubesi y Timure, en Rasuwa -un distrito de unos 50.000 habitantes-, resultaron especialmente afectadas, según las autoridades, que instaron a quienes viven cerca del río a buscar terreno más elevado.

Suman Chalise, un profesor de 34 años, contó a la agencia de noticias AFP: "Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas. Fue absolutamente desgarrador. Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual".

Las tareas de rescate son sumamente complejas, ya que los helicópteros no pueden aterrizar en las zonas afectadas hasta que bajen las aguas, declaró el portavoz del ejército del país, Raja Ram Basnet, según informó Reuters.