Se abrieron los sobres de la licitación para la renovación del Dique Ballester

Hubo cuatro ofertas para elaborar el proyecto ejecutivo y el pliego técnico de la rehabilitación, reconversión y actualización del funcionamiento de la obra hidráulica.

La empresa Emprendimientos Hidroeléctricos Sociedad del Estado Provincial del Neuquén (EMHIDRO S.E.P.) realizó hoy la apertura de sobres correspondiente a la licitación pública Nº 1/2026, convocada para contratar la elaboración del proyecto ejecutivo y el pliego técnico de licitación de los trabajos de “Rehabilitación, Reconversión y Actualización del Funcionamiento del Dique Ballester” .

El acto se llevó a cabo a las 11 en las oficinas del Ministerio de Energía , en la ciudad de Neuquén, mediante la plataforma de Compras Digitales de Neuquén (CO.DI.NEU.), y contó con la presencia de representantes del Directorio de EMHIDRO, del Departamento Provincial de Aguas de Río Negro y de una de las empresas oferentes.

La documentación presentada por las empresas, tanto la correspondiente a los antecedentes y requisitos administrativos como la documentación técnica y económica, quedó sujeta a la revisión y evaluación prevista en el proceso licitatorio.

La reunión se realizaba en el camping del dique Ballester. Hubo un entredicho y se produjo el ataque a puñaladas.

La contratación tiene como objetivo avanzar en el desarrollo de un estudio integral que permita definir las obras y trabajos necesarios para rehabilitar, reconvertir y actualizar el equipamiento electromecánico del dique Ballester, sin intervenir sobre la estructura histórica de la obra.

El presidente de EMHIDRO S.E.P., ingeniero Sebastián Navarro, había destacado al momento de la convocatoria la importancia histórica y estratégica del dique, cuya construcción permitió mejorar la seguridad hídrica de la región y posibilitó el desarrollo del sistema de riego del Alto Valle del Río Negro y del Valle Inferior del río Neuquén. “Fue una obra fundamental para la seguridad hídrica, que aún sigue siendo relevante para ambas provincias”, aseguró.

En ese sentido, la iniciativa apunta a garantizar que el equipamiento electromecánico pueda continuar funcionando en condiciones óptimas, contemplando la antigüedad de la tecnología instalada y preservando, al mismo tiempo, el valor histórico de la infraestructura.

Una obra emblemática

El dique Ingeniero Ballester comenzó a construirse en 1910, sobre el río Neuquén, y vincula la ciudad neuquina de Vista Alegre con la localidad rionegrina de Barda del Medio.

Con el dique se controló el río Neuquén y se construyó un sistema de riego (Foto: Revista Más Neuquén)

Su construcción fue impulsada por el Estado Nacional luego de una crecida de grandes proporciones que afectó considerablemente a la región. Al regular el caudal del río Neuquén, la obra permitió desarrollar el sistema de riego del Alto Valle del Río Negro y del Valle Inferior del río Neuquén, generando las condiciones para el crecimiento de la producción agrícola.

La estructura cuenta con 17 compuertas que atraviesan el río de una margen a la otra, separadas por 16 pilares de hormigón armado y dos estribos en cada extremo. Los pilares tienen veinte metros de ancho y la estructura alcanza una extensión total de 420 metros, sin contar las rampas de acceso.

A más de un siglo de su construcción, el dique continúa cumpliendo un papel central en la regulación hídrica y en el desarrollo productivo de la región. Esta licitación busca generar las herramientas técnicas necesarias para planificar la actualización de su equipamiento y asegurar su funcionamiento futuro, con una mirada integral que contemple tanto las necesidades actuales como el carácter histórico de la obra.