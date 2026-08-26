Va seis años preso por abusar de una niña: ya tenía una condena previa por el mismo delito

Los abusos ocurrieron entre marzo y diciembre de 2024 en el contexto de un viaje familiar. La sentencia unificó una condena previa.

La Justicia de Neuquén condenó a seis años de cárcel tras declarar responsable a un hombre por abusar sexualmente de una niña que formaba parte de su entorno familiar en San Martín de los Andes. Los abusos sucedieron entre marzo y diciembre de 2024, cuando la víctima era menor de 18 años de edad, lo que llevó al Ministerio Público Fiscal a condenar al acusado por abuso sexual simple.

El tribunal sentenció al hombre a 6 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual simple agravado por tratarse de una persona menor de edad y por haberse aprovechado de la convivencia preexistente con la víctima para cometer los abusos. Los ataques se extendieron por diez meses, en un domicilio en compartían durante un viaje familiar a la localidad cordillerana.

Durante el juicio de determinación de pena, que se llevó adelante la semana pasada en la Ciudad Judicial de San Martín de los Andes, el fiscal del caso, Hernán Scordo planteó que el delito atribuido a S.P prevé un monto mínimo de 3 años de prisión y un máximo de 10 años.

Ante este escenario, el fiscal solicitó una pena de 8 años de prisión. Su fundamento se basó “al tener en cuenta la extensión del daño, la reiteración de los hechos durante diez meses y por los antecedentes que tiene el acusado” indicó Scordo. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, S.P atacó sexualmente a la niña entre marzo y diciembre de 2024.

El fiscal del caso, Hernán Scordo planteó que el delito atribuido a S.P prevé un monto mínimo de 3 años de prisión y un máximo de 10 años

El hombre ya tenía una condena previa por abuso sexual simple

Un alarmante dato surgió durante la audiencia de determinación de la pena, ya que el acusado tenía una condena anterior por el delito de abuso sexual simple agravado por un ataque que sucedió en agosto de 2021. Por este hecho, S.P recibió la condena de 3 años de prisión condicional. Es decir, el acusado ya había cometido el mismo delito tres años antes de volver a atacar.

“Pedimos revocar esta condicionalidad y unificar la condena en una sola de 11 años de prisión efectiva”, indicó el fiscal del caso en la audiencia. El planteo contó con la adhesión del defensor de la Niñez y Adolescencia.

La decisión del Tribunal y la unificación de la pena

Sin embargo, el tribunal integrado por Juan Pablo Balderrama, Maximiliano Bagnat y Leticia Lorenzo resolvió por unanimidad imponer la pena de cinco años de prisión efectiva por el nuevo hecho juzgado y unificarla con la condena anterior. De esta manera, S.P deberá cumplir seis años de prisión efectiva por dos hechos de abuso sexual.