Villa La Angostura: manejaba borracho y chocó varios autos estacionados en el Lago Correntoso

Un vecino alertó por las maniobras peligrosas. El hombre manejaba con 2.09 g/l de alcohol en sangre y terminó demorado. El vehículo acumulaba múltiples infracciones.

Un vecino advirtió la presencia de un hombre que manejaba realizando maniobras peligrosas en las calles de Villa La Angostura . La conducción temeraria del hombre continuó cuando chocó varios autos estacionados en la zona del Lago Correntoso . Hasta que los agentes lograron interceptarlo y demorarlo de forma preventiva . El conductor transitaba con 2.09 g/litros de alcohol en sangre.

El episodio sucedió este martes 25 de agosto, en horas de la noche cuando el conductor fue demorado en el balneario del Lago Correntoso en la localidad cordillerana. El hombre fue denunciado por realizar maniobras peligrosas con su camioneta e impactar contra vehículos estacionados a la rivera del Correntoso.

El procedimiento fue realizado por el personal de la Comisaría Nº28, quienes acudieron al lugar tras recibir un llamado telefónico que alertó sobre la presencia de una camioneta F-100 color celeste , cuyo conductor presentaba señales de estar bajo los efectos del alcohol.

Al llegar al lugar, los efectivos localizaron la camioneta circulando por el sector y detuvieron su marcha para identificar al conductor. Durante el control, verificaron que no contaba con licencia de conducir, seguro obligatorio ni cédula de identificación del automotor.

Los agentes secuestraron 156 gramos de marihuana fraccionada y lista para su comercialización.

Conducía con 2.09 gramos de alcohol y no tenía ninguna documentación

Además, el conductor fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo con 2,09 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que supera ampliamente el límite permitido.

Ante las irregularidades detectadas, los policías labraron el acta de infracción y llevaron adelante el secuestro de la camioneta. El conductor fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó demorado preventivamente y a disposición de la Justicia.

El incidente sucedió en el balneario del Lago Correntoso.

Un hombre denunció daños en su vehículo

En el lugar también fue entrevistado un hombre que denunció que la Ford F-100 había colisionado contra su vehículo, un Chery Tiggo, lo que le provocó daños en el lateral derecho. Posteriormente, el propietario del automóvil radicó la denuncia formal en la Comisaría 28, donde se inició la correspondiente investigación por los daños materiales sufridos.