Otra vez violencia escolar: una estudiante agredió a la vicedirectora del CPEM 68

Un violento episodio ocurrió en la escuela secundaria de Villa La Angostura. Las autoridades educativas ya desplegaron un acompañamiento a la menor y toda la escuela.

La joven agredió a la vicedirectora del CPEM 68 de Villa la Angostura.

Un nuevo episodio de violencia sacudió a una escuela de Neuquén . Esta vez todo se desarrolló en el CPEM 68 de Villa La Angostura cuando la vicedirectora del turno tarde fue agredida por una estudiante.

La agresión fue el martes de la semana pasada e "inmediatamente se activó la red local pensada para el nivel secundario, y se trabajó con el equipo de gobierno institucional y los y las asesoras pedagógicas de la escuela", confirmaron a LM Neuquén las autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE).

Se pusieron en marcha los protocolos de intervención para estos casos que buscan resguardar a la estudiante y también a la trabajadora, a través de los profesionales del Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (EAOPIE) del CPE.

El pedido de intervención lo realizó Manuel Antuña, el supervisor de Educación Media, quien comentó lo acontecido en la tarde del martes 11 de agosto en el CPEM 68.

"Desde el equipo de EAOPIE "se trabajó con el órgano de aplicación y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), un órgano local que depende de la Municipalidad de Villa La Angostura para coordinar acciones de acompañamiento, no sólo escolar, sino integral de la menor y su familia", indicaron desde el CPE.

Confirmaron además que el viernes pasado se llevó a cabo una reunión interinstitucional para abordar esta situación de la que participaron Julieta González por la Defensoría, el supervisor de media, Manuel Antuña, el director de DINAF, Leandro Capria y la directora del CPEM 68, María del Carmen Villalba.

Según trascendió tras las agresiones recibidas, la docente se acercó al hospital local para recibir atención médica y constatar las lesiones sufridas.

Desde el CPE confirmaron que están trabajando en este caso para dar tranquilidad a toda la comunidad educativa del CPEM 68 de Villa La Angostura que aun permanece alterada por esta situación.

Las autoridades del CPEM 68 difundieron un comunicado dirigido a las familias. Si bien el texto no brinda detalles sobre lo ocurrido ni identifica a las personas involucradas, confirma que dentro de la institución se produjo una situación considerada de especial gravedad.

El comunicado está fechado en Villa La Angostura el 14 de agosto de 2026. "Estimadas familias: Nos dirigimos a ustedes con el propósito de informar que, hace unos días, se produjo en nuestra institución una situación de especial gravedad que involucró a docentes y estudiantes de la escuela”, informó.

Trabajo con las familias

“Ante lo sucedido, desde la institución se han puesto en marcha las acciones correspondientes y se está trabajando de manera responsable y articulada para abordar la situación, procurando el cuidado y la seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa,” continuó.

El CPEM informó que además de las intervenciones institucionales correspondientes, comenzó a trabajar con los estudiantes para abordar las consecuencias del episodio y fortalecer las pautas de convivencia.

“Asimismo, se está trabajando con los estudiantes, generando espacios de reflexión y acompañamiento que permitan abordar lo ocurrido, fortalecer los vínculos y promover formas adecuadas y respetuosas de convivencia,” explicaron.

Julián Campos

Por su parte, la dirección del colegio remarcó la importancia del compromiso conjunto entre las familias y la institución para prevenir riesgos y proteger a la comunidad educativa.

“Entendemos que la construcción de un entorno seguro requiere de la corresponsabilidad y el compromiso de toda la comunidad educativa. Escuela y familias tenemos un papel fundamental en el cuidado, en la prevención de situaciones de violencia o riesgo y en la transmisión de pautas de respeto, diálogo y convivencia,” agregaron.

En el comunicado las autoridades de la escuela solicitaron a las familias el acompañamiento ante esta situación y la charla con sus hijos e hijas para que puedan "reflexionar sobre la importancia de respetar a todas las personas que forman parte de la institución y de comunicar oportunamente cualquier situación que pueda afectar la seguridad o el bienestar de algún integrante de la comunidad”.

“La escuela continuará trabajando con responsabilidad, atendiendo la situación por las vías institucionales correspondientes y priorizando en todo momento el cuidado, la seguridad y el bienestar de estudiantes y docentes”, concluyeron.