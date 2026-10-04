Carlos Quintriqueo reveló cómo será su armado electoral en 2027: a quién apoyará y a quién no

Más por Neuquén irá con candidatos propios a nivel provincial y marcó a La Libertad Avanza como su límite político para hacer alianzas con otros partidos.

Más por Neuquén acelera su armado territorial de cara al próximo proceso electoral. Carlos Quintriqueo habló de acuerdos, la disputa por el voto del MPN, la posible candidatura de Jorge Sobisch , el futuro de Vaca Muerta y el rol que, según su mirada, debe recuperar el Estado en el desarrollo provincial.

Más por Neuquén lleva poco más de un año de construcción, pero ya atravesó su primera experiencia electoral. En diálogo con LU5 AM600, Carlos Quintriqueo recordó que el espacio debutó en una elección nacional con candidaturas al Senado y Diputados y logró superar el 8% de los votos, un resultado que tomó como punto de partida para la nueva etapa política.

“Ahora, el objetivo es ampliar la presencia en toda la provincia. La estrategia contempla competir con candidatos propios en las localidades donde el espacio tenga mayor desarrollo y avanzar en acuerdos electorales donde sea necesario para disputar intendencias y lugares en los concejos deliberantes”, señaló el secretario general de ATE y la CTA Neuquén.

Carlos Qujntriqueo, líder del espacio Más por Neuquén que obtuvo más de 30 mil votos en las elecciones nacionales de 2025.

La construcción no estará concentrada únicamente en Neuquén capital y la Confluencia. Quintriqueo aseguró que “el espacio viene trabajando en distintas localidades del interior y planteó que uno de los desafíos centrales es evitar que las decisiones políticas se tomen únicamente desde la mirada de la capital”.

Carlos Quintriqueo: los desencantados del MPN

Una parte importante de esa estrategia apunta a la militancia del Movimiento Popular Neuquino. Más por Neuquén busca sumar dirigentes y afiliados del MPN sin exigirles que abandonen su identidad partidaria. Quintriqueo sostuvo que “el objetivo no es construir una estructura basada solamente en afiliaciones, sino una fuerza capaz de contener distintos sectores bajo una agenda provincial”.

“Nada que tenga que ver con La Libertad Avanza”, las políticas nacionales afectan los intereses y la autonomía de las provincias”. - Carlos Quintriqueo. “Nada que tenga que ver con La Libertad Avanza”, las políticas nacionales afectan los intereses y la autonomía de las provincias”. - Carlos Quintriqueo.

En ese escenario apareció también el nombre de Jorge Sobisch. Quintriqueo reconoció su trayectoria política y evitó interpretar su regreso como “una maniobra destinada necesariamente a perjudicar a otros espacios". Su planteo fue “esperar a conocer las propuestas y el desarrollo de esa candidatura para determinar qué representa dentro del escenario provincial”.

Gaido Quintriqueo Figueroa Claudio Espinoza

Donde sí marcó una frontera política fue frente a La Libertad Avanza. “Nada que tenga que ver con La Libertad Avanza”, afirmó al definir el límite para posibles acuerdos electorales. Según su posición, “las políticas nacionales afectan los intereses y la autonomía de las provincias”.

Quintriqueo vinculó esa discusión con lo que observó durante sus recorridas por el interior neuquino. Mencionó “cierres de comercios gastronómicos, dificultades para pequeños productores y crianceros y la pérdida de programas de acompañamiento estatal” que, a su entender, “permitían sostener la actividad productiva y el arraigo en localidades pequeñas”.

También cuestionó “que gran parte del debate económico está concentrado en los incentivos para grandes inversiones” y reclamó “discutir herramientas específicas para pequeños comerciantes y pymes neuquinas”.

Para Quintriqueo, “el Estado debe volver a ocupar un lugar activo en la planificación del desarrollo provincial”. Como ejemplo recordó “los viveros provinciales y el antiguo impulso forestal", y planteó que “existen políticas que pueden generar trabajo y actividad económica en lugares donde difícilmente llegue una gran empresa privada por sí sola”.

El dirigente puso especial énfasis en los jóvenes del interior. Relató el caso de un estudiante de Andacollo que tuvo que abandonar sus estudios en la capital porque su familia ya no podía sostener los gastos. A partir de esa experiencia resumió una de sus definiciones sociales: “Los jóvenes no son el futuro, son el presente”.

Esa mirada se conecta con otro de los ejes que Más por Neuquén pretende instalar en la discusión electoral: cómo utilizar los recursos que genera la provincia.

Quintriqueo rechazó las críticas que presentan a su espacio como una fuerza que pretende destinar la renta de Vaca Muerta exclusivamente a los trabajadores estatales. Su planteo es que “Neuquén debería aumentar su participación en los ingresos que genera la explotación hidrocarburífera y utilizar una mayor porción de esos recursos para financiar el desarrollo provincial”.

La defensa de los salarios estatales

En ese marco defendió también “los salarios de trabajadores de salud, docentes y policías”, vinculándolos con “el costo de vida neuquino y con los servicios públicos necesarios para sostener una provincia atravesada por la actividad energética”.

Pero su planteo sobre Vaca Muerta no concluye en las regalías.

Quintriqueo advirtió que “el crecimiento económico y demográfico no garantiza por sí solo un desarrollo sostenido”. En su visión, “los ingresos actuales del gas y el petróleo deberían utilizarse para diversificar la matriz productiva y comenzar a invertir desde ahora en alternativas energéticas para el momento en que los recursos no renovables pierdan peso”.

“Neuquén hoy tiene crecimiento”, señaló, antes de diferenciar esa realidad del progreso que, según su evaluación, todavía debe construirse.

En lo estrictamente electoral, Quintriqueo no confirmó una candidatura propia a gobernador. Dijo que su tarea está enfocada en “construir y ampliar el espacio" y que “la definición debería recaer sobre la persona que reúna mejores condiciones para representar esa propuesta”.

Claudio Espinoza

Las candidaturas locales, agregó, deberían surgir de cada comunidad. “La idea es que quienes viven diariamente los problemas de una localidad sean quienes tengan la posibilidad de representar políticamente, en lugar de trasladar decisiones tomadas desde otros puntos de la provincia”, explicó.

El acuerdo con Mariano Gaido

En Neuquén capital, el escenario tiene una particularidad. Quintriqueo confirmó que “existe un acuerdo con Mariano Gaido y explicó que Más por Neuquén podría acompañar la candidatura que defina ese espacio y, al mismo tiempo, presentar una lista propia de concejales como colectora”.

Así, el espacio empieza a delinear su estrategia: expansión territorial, búsqueda de representación propia, apertura hacia sectores del MPN y acuerdos donde encuentre coincidencias, pero con una frontera política expresamente marcada frente a La Libertad Avanza.

Para Quintriqueo, “el desafío será transformar esa construcción territorial en una propuesta provincial y, al mismo tiempo, instalar una discusión existencial: quién administra los recursos de Neuquén, para qué se utilizan y cuánto de la riqueza energética termina impactando en la vida cotidiana de quienes vivimos en la provincia”.