Quintriqueo convocó al MPN a construir una alternativa en las próximas elecciones

El dirigente hizo el planteó en el Congreso Provincial de Más por Neuquén, de cara a las próximas elecciones.

El presidente de Más por Neuquén , Carlos Quintriqueo , convocó a afiliados, militantes y dirigentes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) a sumarse a una construcción política provincial “sin renunciar a su identidad”. El planteo fue respaldado durante el Congreso Provincial de Más por Neuquén, realizado este jueves en las instalaciones de AJEPROC y por la Mesa de Conducción del espacio.

La convocatoria surge a partir de la decisión del MPN de no presentar candidatos en las próximas elecciones y de otorgar libertad de acción a sus afiliados.

En ese sentido, aclaró que la propuesta no implica abandonar pertenencias partidarias. “No les pedimos que renuncien a su afiliación al MPN, a su historia, a sus convicciones ni a su identidad política”, afirmó.

“Creemos que esa historia, esas ideas y esa experiencia pueden enriquecer la construcción de una alternativa amplia, plural y diversa, en la que nadie tenga que dejar de ser quien es para poder participar”, sostuvo.

A partir de esa premisa, el dirigente planteó “Quienes creemos en los valores fundacionales de nuestra Constitución Provincial y en la defensa de los intereses de Neuquén tenemos hoy la responsabilidad de superar diferencias y animarnos a construir una mayoría capaz de ofrecerle a nuestra provincia un nuevo horizonte”.

“Nuestra provincia debe ser gobernada desde Neuquén y pensando en Neuquén. No queremos que ningún partido nacional se apropie del poder político provincial ni que las decisiones sobre nuestro futuro se subordinen a intereses definidos desde Buenos Aires” advirtió.

Asimismo, señaló que la discusión sobre el desarrollo provincial debe contemplar el impacto que las decisiones económicas tienen sobre el pueblo. “Podremos discutir cómo producir más, cómo administrar mejor nuestros recursos, cómo atraer inversiones o cómo generar empleo. Pero existe una condición que para nosotros no está en discusión: el desarrollo tiene que ser con la gente adentro ”, afirmó.

“No alcanza con una provincia rica si esa riqueza no mejora la vida de quienes la habitan”.

Para finalizar Quintriqueo reiteró la convocatoria y sintetizó el sentido de la propuesta: “Nadie tiene que renunciar a su partido para defender Neuquén, ni a sus ideas para construir junto a otros, como tampoco borrar su historia para formar parte del futuro” concluyó.

El MPN y las elecciones 2027

Todo esto se da en un contexto en que el MPN ya no parece ser el gigante que supo ser. El Movimiento Popular Neuquino no se presentará a las elecciones de 2027 en la provincia para ninguna de las categorías que se pondrán en juego en esos comicios, en un contexto donde algunos dirigentes jugarán su propio partido en apoyo a otros espacios políticos.

Cómo publicó LM Neuquén una semana atrás, lo que trascendió de fuentes del partido provincial es que la decisión, que se hará oficial cerca de fin de año, ya está tomada y restará determinar qué rol desempeñarán ex intendentes y otros referentes del partido, de cara al desafío electoral del año que viene, donde, además de la elección presidencial, Neuquén elegirá una nueva fórmula a la gobernación, diputados provinciales, jefes comunales y concejales en todas localidades.

“Lo más probable es que se deje a libre decisión de los dirigentes y afiliados el dar apoyo al espacio que se quiera”, se indicó, aunque se sabe que en la actualidad la gran mayoría se alineó detrás del proyecto político del gobernador Rolando Figueroa.

La baja del MPN para el año que viene no implica que ex intendentes del partido provincial y algunos dirigentes busquen competir. Pero lo harán a través de otros sellos.

Y en esto mucho tiene que ver el armado de la Neuquinidad en el interior de la provincia. De hecho, se supo, por ejemplo, que en Chos Malal competirán al menos tres candidatos a intendente en apoyo a la reelección de Figueroa y uno de ellos, si bien irá con el sello de un partido aliado al oficialismo provincial, es del MPN.

Lo mismo ocurrirá en Zapala (hasta el momento son dos los candidatos en apoyo a La Neuquinidad), como parte de una estrategia que se replicará en la mayoría de las localidades de la provincia.

El MPN ya tiene a su nueva dirigencia

El diputado provincial Gabriel Álamo asumió este miércoles como nuevo presidente y titular de la Junta de Gobierno del Movimiento Popular Neuquino (MPN), mientras que mañana será el turno de la Convención, el otro órgano de conducción del partido, cargo que asumirá el actual funcionario provincial Jorge Lara.

En la Junta de Gobierno asumieron también los demás integrantes del cuerpo, como Miryan Abojer (vicepresidenta primera), Tomás Martínez (vicepresidente segundo), Marita Villone (secretaria de Acción Política), Juan Grandi (tesorero), Alicia Comelli (secretaria general), Jorgelina Novoa (pro secretaria general) y Ezequiel Vélez (pro tesorero).

Además de Carlos Koopmann, María Laura Du Plessis, Hugo Gutiérrez, Claudio Moyano, Simón Jalil, Gabriela Cagol, Claudia Urrea, Sergio Soto, Romina Palomo, Heraldo Díaz, María Eugenia Lamboglia y Carolina Luzuriaga.

El acto de asunción de autoridades se realizó en la histórica sede partidaria de avenida Olascoaga y después de un cuestionado proceso interno, dado que algunos sectores, como el MAPO y el ex gobernador Jorge Sobisch, plantearon, entre otras cosas, la imposibilidad de presentar los avales en los tiempos en que se establecieron.

Lo cierto es que solo hubo una lista, la Celeste y Blanca, para la Junta, la Convención y las seccionales, a excepción de Centenario, donde sí hubo competencia y ganó otra nómina: la lista Roja, opositora al oficialismo.

Álamo y Lara reemplazarán a la anterior conducción que estuvo encabezada por los ex gobernadores Omar Gutiérrez y Jorge Sapag, titulares de la Junta y la Convención del MPN.