Se picó todo entre Quintriqueo y Leandro López por CALF, Huawei y EEUU: "A los alcahuetes suelen soltarles la mano"

El funcionario provincial respondió a una publicación del embajador Peter Lamelas y sugirió un mensaje para CALF. Qué dijo el líder de ATE Neuquén.

Otra vez se picó todo, pero muy mal, entre Carlos Quintriqueo y Leandro López , con un tema más pesado. Se andan buscando en las redes, pero en el caso del funcionario provincial y presidente de ADI-NQN , esta vez tiene la idea fija con un tema sensible que es Huawei, CALF y la política de la embajada de los Estados Unidos.

El que encendió la mecha fue el mismo López, quien compartió un tuit del embajador estadounidense Peter Lamelas, el mismo que días atrás había hablado de restringir equipos de Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua y Hytera por "riesgo a la seguridad nacional".

El funcionario de Rolando Figueroa retuiteó la publicación del embajador acompañándola con un escueto "Mensaje para CALF", como metiéndose de nuevo en una polémica sobre los contratos de proveedores de tecnología y lo que generó en la geopolítica entre China y Estados Unidos.

Es un tema delicado, pero que ya se aclaró incluso con un apoyo masivo a CALF por parte de las cooperativas de todo el país, para defender su soberanía.

No hizo falta más porque Quintriqueo, que además de secretario general de ATE Neuquén es vicepresidente 2° de la propia CALF, salió con los tapones de punta.

Carlos Quintriqueo: "A los alcahuetes suelen soltarles la mano"

Según publicó Quintriqueo, López sería "un funcionario provincial del gabinete de Figueroa" con "toda su familia acomodada en el Estado" y con "serias falencias" en su gestión al frente de la ADI que, de acuerdo al dirigente, "rayan con la corrupción".

El sindicalista fue todavía más filoso al señalar que López "cuenta en su haber con pagos dudosos durante su gestión" y con funcionarios que —siempre según su versión— "fueron echados del BPN por estafa" y hoy ocupan un lugar a su lado. Son acusaciones que hasta el momento no tienen confirmación oficial ni respuesta pública de López, y deben leerse como denuncias de una de las partes en conflicto.

El golpe más picante lo guardó para el cierre, en tono de advertencia: "A los alcahuetes suelen soltarles la mano. Habrá que ver si el embajador lo defiende cuando tenga que rendir cuentas ante la Justicia".

La bandera de la soberanía

Quintriqueo no se quedó solo en lo personal y elevó la disputa a una cuestión de principios: "Defender a CALF es un acto de soberanía. Atacar su autonomía es un acto de un cipayo y vende patria", escribió.

La frase no es casual porque se da en la pelea de fondo que atraviesa a la cooperativa desde hace semanas. CALF avanza en un acuerdo con la firma china Huawei para incorporar tecnología a un centro de datos en Neuquén, y la embajada de Estados Unidos —según había denunciado el propio Quintriqueo tiempo atrás— presionó a directivos de la cooperativa e incluso deslizó la posibilidad de afectarles las visas si no daban marcha atrás.

Desde Cancillería, hasta ahora, silencio. Huawei, por su parte, salió a rechazar públicamente las acusaciones de Lamelas y se presentó como una empresa "100% privada" que opera en el país desde 2001.

El frente familiar también se sumó

La pelea no quedó solo entre dos dirigentes: también entró en escena Gisselle Stillger, diputada provincial por Arriba Neuquén y esposa de Leandro López, quien en los últimos días cuestionó en sus redes las capacitaciones que ATE viene dictando en CALF.

La legisladora integra la misma familia política que el funcionario al que Quintriqueo acusó de tener "a toda su familia acomodada en el Estado", lo que suma un condimento extra a un cruce que ya venía caliente.

No es la primera vez

El cruce de esta madrugada se suma a una relación que ya venía áspera entre Quintriqueo y López. En noviembre pasado, ambos ya se habían enfrentado públicamente por el debate del empleo estatal, después de que el funcionario pusiera en duda si la sociedad prefería "empleados públicos" antes que "viviendas".

Aquella vez el round quedó en lo discursivo; esta vez, con Huawei, la embajada y ahora también la interna familiar de por medio, la tensión escaló varios cambios.