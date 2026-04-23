Inesperado giro en la pelea entre Leandro López y ATE tras las denuncias públicas

Tras fuertes cruces por el bloqueo de afiliaciones donde se rozó lo personal, hubo una intervención del Gobierno con otro funcionario.

El conflicto entre el titular de ATE Neuquén , Carlos Quintriqueo , y el presidente de la Agencia de Inversiones de Neuquén ( ADI-NQN ), Leandro López , tuvo un desenlace inesperado en las últimas horas. Después de semanas de tensión, cruces mediáticos y una fuerte presión sindical, el gobierno provincial terminó cediendo y acordó un punto fundamental: las afiliaciones gremiales dentro de la empresa neuquina.

La resolución llegó tras una nueva audiencia en la Subsecretaría de Trabajo , donde el vicepresidente del organismo , Juan Manuel Morales , asumió formalmente el compromiso de avanzar con los mecanismos administrativos para habilitar la afiliación de trabajadores y aplicar las retenciones correspondientes.

La firma de Morales fue en los hechos, el gesto político que destrabó un conflicto que había trepado mucho más allá de lo administrativo y que sacó a la luz diferencias dentro del propio oficialismo, además de un fuerte cruce con el gremio.

ATE en ADI-NQN El conflicto en ADI-NQN empezó porque algunos empleados manifestaron la voluntad de afiliarse a ATE (pocos) pero se les habría negado esa posibilidad.

Durante semanas, el eje de la disputa fue la negativa inicial de ADI-NQN —bajo la conducción de López— a permitir afiliaciones sindicales, lo que derivó en una medida de fuerza impulsada por ATE y una escalada con mensajes que complicaqron mucho más el escenario.

Conflicto en ADI-NQN: se tensó muho la cuerda con fuertes tuits

Quintriqueo hasta había mostrado una supuesta infracción de tránsito de una camioneta de ADI-NQN en ocasión de haber estado en Villa La Angostura, e insinuó en un tuit que se iba de vacaciones con los vehículos oficiales. Y López le respondó con una fuerte ironía sobre los gemios y la izquierda.

Tuit Leandro López

Desde el gremio, el dirigente Mario Sepúlveda, secretario de Acción Política de ATE Neuquén, bajó el tono tras el acuerdo, aunque dejó algunas pautas sobre el alcance de lo conseguido.

“Este reconocimiento y compromiso es una cuestión simbólica. No tiene que ver con afiliaciones masivas, sino con la posibilidad de que cada trabajador pueda afiliarse a un organismo del Estado, más allá de que esto sea una empresa estatal”, explicó a LM Neuquén.

Sepúlveda además adelantó que el objetivo de fondo es avanzar hacia un encuadramiento más amplio: “Seguramente esto lo vamos a incorporar a la ley 3373 para que estos compañeros y compañeras puedan estar conveniados”.

El acta firmada establece que ADI-NQN impulsará las actuaciones administrativas necesarias para procesar las afiliaciones que informe el gremio, garantizando además la retención de aportes conforme a la normativa vigente.

ATE impulsará el convenio colectivo dentro de la agencia

También se dejó asentado otro punto que es la discusión sobre las tareas y el encuadre del personal, un reclamo que ATE busca llevar al terreno paritario en el marco del convenio colectivo.

Tuit Lopez vs Quintriqueo

El conflicto, sin embargo, deja varias lecturas. Por un lado, los límites de las estructuras estatales “híbridas” como ADI-NQN frente a los derechos sindicales, aunque no dejan de ser empleados estatales. Por otro, muestra que la presión gremial —potenciada por la exposición pública— logró torcer una decisión política que parecía firme.

Y en el medio, una interna silenciosa que es la que quedó expuesta entre la conducción de ADI-NQN y quienes finalmente terminaron habilitando la salida negociada para evitar que el conflicto siguiera escalando con una enfrentamiento mediático por muy pocas afiliaciones.