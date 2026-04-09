Se pinchó todo entre ATE y Leandro López: denuncias por uso de vehículo oficial en vacaciones y una dura respuesta

El funcionario de ADI-NQN fue cuestionado por no dejar afiliar a trabajadores en su agencia. Una fotomulta, viajes y una filosa réplica. ¿En qué termina?

La pelea entre el gremio ATE y el titular de la Agencia de Desarrollo e Inversiones del Neuquén (ADI-NQN) , Leandro López , empieza a transitar por un duro terrreno de la política, que profundizan un conflicto que ya venía pinchado en lo político; ahora también está rozando lo personal con lo laboral. El gremio está en estado de alerta y el funcionario cargó contra el sindicalismo y "la izquierda".

La confrontación viene desde hace más de un mes, cuando trabajadores del organismo -que depende del Ministerio de Economía conducido por Guillermo Koenig - vienen solicitando que se les habilite el descuento de la cuota sindical para afiliarse a ATE.

Según denunció el gremio, la conducción de la ADI demoró el trámite, y en algunos directamente lo rechazó para entrar en un plano judicial con los sindicalistas. El funcionario del gobienro de Rolando Figueroa, que está entro de La Neuquinidad por el partido Arriba Neuquén , le quiere dar pelea un sindicalista de peso en Neuquén. Pero como todo, la movida tuvo una revancha y está en las redes sociales.

ATE en ADI-NQN Delegados de ATE en ADI-NQN están en estado de alerta por el bloqueo de las afiliaciones.

“¿López no querrá que los trabajadores se agremien para que no puedan denunciar el mal uso de los vehículos del Estado?”, lanzó públicamente Carlos Quintriqueo, secretario geneeral de ATE Neuquén, en una frase acompañada con un acta de infracción de una camioneta oficial, en una fotomulta en Villa La Angostura.

Pelea entre ATE y Leandro López: la multa y la respuesta a los "de izquierda"

Según el acta, se trata de una infracción por exceso de velocidad en la Ruta 40 —a la altura del kilómetro 2109—, donde una camioneta Volkswagen Amarok dominio circulaba a 71 km/h en un tramo con límite de 60 km/h. El mismo Quintriqueo dijo en diálogo con LM Neuquén que esa camioneta es la que usa López, y que en la actulidad tiene otras, que las habría utilizado durante sus vacaciones.

López sostuvo que no le interesa meterse en esa pelea por los medios y usó las redes sociales para contestar, de manera indirecta a la acusación y que no hará declaraciones.

Este elemento de las multas alimentó las sospechas del gremio, que vincula el uso del vehículo oficial con actividades personales, por supuestos viajes durante períodos de licencia. en otras palabras, acusa a López de usar el vehículo pficial para sus vacaciones.

“Es vox populi que ha realizado viajes mientras estaba de vacaciones”, insistió Quintriqueo, en línea con un clima nacional donde el uso de recursos públicos por parte de funcionarios está bajo fuerte cuestionamiento.

Tuit Leandro López

Si bien el actade infracción que exhibió el sindicalista en la red social es de finales de 2024, deslizó que hay otras, bajo su órbita de los vehíuculos oficiales.

El vehículo figura vinculado a una agencia estatal y, de acuerdo a lo expuesto por ATE, era utilizado por López, aunque no se precisó si lo conducía en el momento de esa infracción. La multa, emitida por autoridades municipales de Villa La Angostura, establecía un monto a pagar de más de 56 mil pesos con descuento por pago voluntario.

ATE llevó la pelea con Leandro López a fondo, e incluso con asambleas del sindicato en la sede de ADI-NQN, que sostuvo que el freno a las afiliaciones se trata de una práctica antisindical que vulnera derechos básicos establecidos en la Ley 23.551. Es la norma que garantiza la libre afiliación y la representación gremial de los trabajadores. Por eso, la conducción provincial se presentó formalmente en la sede del organismo y se declaró en estado de alerta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CQuintriqueoOk/status/2041596528255471636?s=20&partner=&hide_thread=false ¿López no querrá que los trabajadores se agremien para que no puedan denunciar el mal uso de los vehículos del Estado, que usufructúa para irse de vacaciones con su familia, mientras los neuquinos pagamos sus multas de tránsito? ¿Será por eso? #ConLaTuya pic.twitter.com/6mY0w8YIkG — Carlos E. Quintriqueo (@CQuintriqueoOk) April 7, 2026

Pero rápidamente el conflicto dejó de ser solo administrativo y Quintriqueo endureció su discurso al apuntar directamente contra López, a quien acusó de “equivocarse y dar malos ejemplos” dentro de una agencia que tiene una planta reducida de entre 20 y 23 empleados.

Una pelea que empieza y no se sabe dónde termina

Lejos de retroceder, el propio López respondió en redes sociales con un mensaje que tensó aún más la situación: “Si los sindicatos y la izquierda te atacan, es porque estás haciendo lo correcto”. Es claro que López viene de otra extacción política dentro del gobierno y que no banca ningún tema sindical.

Lo que comenzó como un reclamo por descuentos sindicales terminó exponiendo una disputa mucho más profunda, con denuncias sobre el uso de los recursos del Estado por partte de un funcinario público.

Desde ATE ya anticipan que podrían avanzar con nuevas medidas si no hay una respuesta concreta. En el Gobierno provincial, aún nadie ha salido a cubrir esta pelea. ¿En qué termina?

Ya hay un cruce por otro antecedente: el empleo público

El año pasado, en noviembre, hubo una inesperada polémica sobre el empleo público también entre López, y Quintriqueo.

El referente el Pro neuquino, había posteado en su cuenta pública de X (exTwitter), una reflexión sobre las obras en reacción al empleo público que consideró demás. Dijo que la “cuenta era simple: 2 Empleados Públicos te cuestan, por año, lo mismo que hacer una vivienda (50 millones de pesos aprox.)”.

Acto seguido preguntó a sus seguidores “¿Qué prefieren del Estado?

1) que tenga 10 mil empleados más

2) que haga 5 mil viviendas por año”. Al tiempo que agregó que se podría extender la cuenta en relación a las rutas o las escuelas.

El referente de los estatales neuquinos, nucleados en ATE, salió al cruce de este análisis y respondió por la misma red social. "En 2 años de gestión de 'tolerancia cero' no hay 10 mil empleados más (faltan médicos, policías, enfermeros, etc). ¿Por qué tu gobierno no hizo 10 mil viviendas?", sostuvo Quintriqueo.

Inmediatamente lo interpeló: "¿Las vas a hacer vos cuando seas intendente, como aspirás?" y para rematar agregó: "Se puede hacer la cuenta en funcionarios inútiles también".